Amazon baisse le prix de ce chargeur 120 W qui recharge 3 appareils simultanément

Parfait, pour recharger à la fois votre smartphone, votre PC portable ou encore vos écouteurs, ce chargeur Anker d’une puissance de 120 W se négocie à 75 euros au lieu de 95 euros sur Amazon.

Aujourd’hui, on cumule un bon nombre d’appareils, entre smartphone, écouteurs, PC portable, la liste est longue. Pour éviter de multiplier les chargeurs, Anker propose un bloc comprenant 3 ports USB pour permettre de recharger plusieurs appareils simultanément. C’est le cas du modèle 737 qui, en plus d’être en promo, dispose d’une bonne puissance de charge.

Que propose le chargeur Anker 737 ?

Une puissance de recharge de 120 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Habituellement à 94,99 euros, le chargeur mural Anker 737 (avec 3 ports) est remisé à 20 % et s’affiche à présent à 75,99 euros sur Amazon.

Un chargeur puissant et compact

Pour un chargeur capable de recharger trois appareils simultanément, parvient à être compact sans perdre de son efficacité. Cette prouesse est rendue possible par la technologie GaN (nitrure de gallium) qui permet de produire des transistors plus petits et capables de transporter plus d’énergie que les anciens transistors en silicium. La marque assure d’ailleurs que son chargeur est 39 % plus petit que les autres chargeurs du marché. Il intègre également une puce de sécurité pour protéger vos appareils des surchauffes, des surtensions et des surintensités dans un boîtier ignifuge.

Ce chargeur offre une puissance de recharge pouvant s’élever jusqu’à 120 W et prend en charge plusieurs protocoles de charge tels que Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+/3.0, PPS, FCP et AFC afin de fournir une charge rapide à une diversité d’appareils, allant des smartphones aux laptops et MacBook en passant par les tablettes Android et iOS. Cette puissance de 120 W est disponible sur les deux ports USB-C supérieurs lorsqu’un seul appareil est rechargé, autrement, la puissance diminue.

Un grand nombre d’appareils compatibles

Avec ses ports USB-C et USB-A ainsi que ses nombreux protocoles de recharge, ce chargeur Anker est compatible avec une grande multitude d’appareils. La marque rapporte que vous pouvez recharger les iPhone depuis l’iPhone 11, les Samsung Galaxy depuis le S20, les MacBook Air et Pro, Dell XPS 13, les iPad Air, Pro et Mini, les Samsung Galaxy Tab, la Nintendo Switch… Et encore, cette énumération-ci n’est pas exhaustive.

Peu importe le nombre d’appareils que vous branchez, les deux ports USB-C supérieurs seront toujours ceux qui délivrent la plus grosse puissance de recharge. Il est donc capable de recharger rapidement de nombreuses références, comme l’iPhone 13 qui se recharge 26 % plus rapidement comparé aux autres chargeurs.

