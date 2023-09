Asus Vivobook S15 : ce laptop équilibré sous Ryzen 5 chute sous les 500 €

Besoin d'un nouveau laptop pour la rentrée ? Certains modèles comme les MacBook, les Galaxy Book ou les Zenbook dépassent souvent la barre des 1000 euros, ce qui ne fait pas du bien aux finances entre l'inflation et les vacances. Mais il existe plusieurs références performantes à un bon rapport qualité-prix comme cet Asus Vivobook S15 vendu en temps normal à 599,99 euros. En ce moment, il est disponible à seulement 479,99 euros chez Carrefour.

Sur le marché des laptops, Asus se distingue grâce à deux gammes : les Zenbook et les Vivobook. Les premiers sont situés sur le segment du haut de gamme et arborent un châssis particulièrement fin qui embarque les composants les plus puissants tandis que les seconds font quelques concessions pour tirer les prix vers le bas. Cela n’empêche pas cet Asus Vivobook S15 d’avoir une configuration équilibrée et suffisante pour une utilisation bureautique. Aujourd’hui, il est proposé avec une réduction totale de 120 euros.

L’Asus Vivobook S15 en quelques points

Un écran de 15,6 pouces en Full HD

Des finitions argentées séduisantes

Un AMD Ryzen 5 4600H avec 16 Go de RAM

Une connectique complète

Au lieu de 599,99 euros habituellement, l’Asus Vivobook S15 est maintenant disponible en promotion à 479,99 euros chez Carrefour grâce à une réduction de 100 euros et au code promo RENTREE20 qui applique une réduction supplémentaire de 20 euros.

Une configuration orientée vers la bureautique

Si ce PC portable est principalement orienté vers la bureautique, et un peu de divertissement au passage, c’est parce qu’il embarque un simple processeur Ryzen 5 4600H. Celui-ci embarque six cœurs, est cadencé par défaut à 3 GHz et à 4 GHz en mode turbo boost. Avec 16 Go de RAM, il assure un multitâche fluide et peut lancer des logiciels complexes. Il y a également de la place pour du montage vidéo et de la retouche photo grâce à la solution graphique intégrée Radeon Graphics, ainsi qu’à quelques jeux légers.

Le stockage est assuré par un SSD de 512 Go capable d’exécuter les logiciels rapidement en plus de pouvoir stocker un grand nombre de fichiers. Ce Vivobook S15 embarque par défaut Windows 11 Home qui offre une interface fluide et agréable sur laquelle naviguer. Pour ce qui est de l’autonomie, ce laptop peut compter sur une batterie à 3 cellules de 42 Wh capable de tenir environ 9 heures en usage classique, il peut donc tenir toute une journée de travail avant d’avoir besoin d’être rechargé.

Des finitions soignées pour un laptop sans prétention

Le constructeur taïwanais a opté ici pour un châssis en plastique mais cela n’enlève rien au côté esthétique. Avec ses finitions argentées, le Vivobook S15 ferait presque penser à un MacBook et l’un des avantages qu’il a sur le Zenbook est d’être affublé d’une connectique plus variée. Si le Zenbook ne propose que des ports USB-C, ce Vivobook présente trois ports USB-A et un port USB-C, sans oublier le port HDMI ainsi que la prise jack 3.5 mm.

Enfin, cet Asus Vivobook S15 est doté d’un écran de 15,6 pouces, une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un traitement anti-reflets pour pouvoir le regarder en plein soleil. C’est moins éclatant que les configurations dotées d’un écran OLED, mais ce n’est pas un incontournable. La qualité d’affichage serait, certes, plus éclatante mais elle consommerait plus d’énergie et réduirait l’autonomie.

Afin de comparer l’Asus Vivobook S15 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros du moment.

