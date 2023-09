Idéal pour les smartphones Galaxy, le chargeur Samsung 25 W est à -40 %

La plupart des constructeurs de smartphone ont décidé de ne plus inclure de chargeur dans la boîte du smartphone, si c'est une bonne nouvelle d'un point de vue écologique, cela oblige à un investissement supplémentaire. Les chargeurs officiels sont toutefois en promotion de temps en temps et c'est en ce moment le cas de celui de Samsung. Chez Boulanger, il est proposé à 14,99 euros au lieu de 24,99 euros.

Les constructeurs de smartphone, et plus particulièrement les constructeurs chinois, réalisent des progrès fulgurants dans le domaine de la recharge, tandis que les géants du marché comme Samsung et Apple avancent lentement sur ce terrain. Pour cette raison, ce chargeur de 25 W de Samsung convient parfaitement aux smartphones les plus récents du sud-coréen comme le Galaxy S23 ou les derniers Galaxy Z Flip et Fold 5. En ce moment, il est moins cher de 40 %.

Le chargeur Samsung de 25 W en bref

Une puissance de recharge de 25 W

Un format compact à emmener partout

L’interface USB-C et la charge adaptative

Au lieu de 24,99 euros habituellement, le chargeur Samsung de 25 W est maintenant disponible en promotion à 14,99 euros chez Boulanger grâce à une remise de 40 % au panier.

Un chargeur idéal pour le Samsung Galaxy S23

Si on en croit Samsung, son chargeur officiel de 25 W serait capable de recharger un smartphone cinq fois plus rapidement qu’un chargeur classique. Plus précisément, il lui suffirait de 30 minutes pour redonner 50 % d’autonomie à un Samsung Galaxy S20 ou Note 20. Le Samsung Galaxy S23 ne prenant qu’une puissance maximale de 25 W pour la recharge, ce chargeur est celui qui lui convient le mieux, même s’il met 1h30 à le recharger entièrement.

Le chargeur officiel de Samsung est compatible avec une foule de modèles de smartphone, allant des Samsung Galaxy S10 5G, A80 et A70 jusqu’aux modèles ultérieurs. Un smartphone d’une autre marque peut aussi y trouver son compte, même les iPhone d’Apple à partir de l’iPhone 8 ! Dans ce dernier cas, il faut cependant avoir un câble Lightning vers USB-C.

Avec la charge adaptative

Afin de se conformer aux appareils autres que les smartphones Samsung, ce chargeur dispose de la charge adaptative, c’est-à-dire qu’il est capable d’ajuster sa puissance selon les besoins de l’appareil afin d’éliminer les risques de surtension. En clair, smartphone Samsung ou non en poche, n’importe qui peut utiliser ce chargeur Samsung de 25 W, c’est un chargeur universel.

Enfin, il faut utiliser un câble USB-C afin d’optimiser la rapidité de la charge, ce qui ne devrait pas être difficile à trouver puisque même si le bloc chargeur est dorénavant absent des boîtes de smartphone, le câble USB-C est toujours fourni.

