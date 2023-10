La bonne affaire du jour, c’est ce vidéoprojecteur compact Full HD à 149 €

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Le Wanbo T2 Max est un bon candidat, en plus de diffuser des images en FHD jusqu’à 120 pouces, il coûte seulement 149 euros grâce à cette offre.

Le vidéoprojecteur nomade Wanbo T2 Max n’est peut-être pas le plus performant de sa catégorie, mais il est capable de projeter des images en FHD jusqu’à 120 pouces. Avec son petit format, il sera pratique à transporter et fait très bien l’affaire pour son prix. Il est d’ailleurs encore moins cher grâce à un code promo qui fait chuter son prix sous les 150 euros.

Ce qu’il faut retenir du Wanbo T2 Max

Le format et le poids mini

Des images en FHD jusqu’à 120 pouces

Une bonne expérience TV

Aux alentours de 200 euros habituellement, le vidéoprojecteur Wanbo T2 Max (version 2022) se négocie à seulement 149 euros sur le site Geekbuying. Pour obtenir ce prix, il suffit d’appliquer le code NNNFRWB.

Un mini-vidéoprojecteur efficace pour son prix

Le premier point appréciable sur ce vidéoprojecteur, c’est sa taille. Il a beau comporté le nom « Max » dans son appellation, il ne dépasse pas les 16 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion. Il ne pèse d’ailleurs que 1 kg, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable.

Le Wanbo T2 Max version 2022 est capable de restituer une image en Full HD (1 920 x 1 080) et dispose à présent d’une ampoule LED de 450 lumens, contre 250 sur l’ancien modèle. Il n’est toujours pas recommandé de l’utiliser en plein jour, mais il devrait apporter plus de luminosité dans la pénombre. Il se rapproche un peu plus des performances du vidéoprojecteur de Xiaomi (500 ANSI), par exemple. Et, l’avantage, c’est qu’il est compatible HDR10 et peut projeter une image jusqu’à 120 pouces, mais pour cela, prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format.

Des fonctionnalités intéressantes

Sur ce vidéoprojecteur, on ne retrouve pas la même expérience que les SmartTV. Le Wanbo T2 Max a beau embarquer Android TV, il s’agit d’une ancienne version pas très optimisée et ni d’actualité. C’est pourquoi nous vous recommandons plutôt d’y brancher une clé HDMI, comme le Google Chromecast TV (HD) pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive.

On y trouve Google TV, une interface simple à utiliser, qui propose toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que tous les avantages qui vont avec, allant du Chromecast à Google Assistant. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve trois ports HDMI 2.0, un port USB et une prise casque. Enfin, d’après le constructeur, sa batterie de 20 000 mAh lui procure 8 heures d’utilisation. Notez que la ventilation se laisse entendre, mais une fois le film lancé, ça ne s’entend plus. D’ailleurs, pour l’audio, on trouve deux haut-parleurs de 3 W, qui seront assez limités pour obtenir un bon son.

