Comptez 10,25 € par pouce, et vous trouverez le super prix du TV 4K Samsung de 75 pouces

Vous recherchez un énorme téléviseur sans pour autant exploser votre budget ? Alors, il faudra aujourd'hui vous tourner vers Samsung et son modèle 75AU7172 de 75 pouces, qui, grâce à une réduction, chute à 769,99 euros.

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. La marque propose des TV OLED, QLED, mais on trouve aussi une gamme plus abordable composé d’une dalle LCD. Elle n’est pas dénuée d’intérêt, et arrive à offrir une bonne qualité d’image grâce à sa compatibilité 4K. C’est le cas de la référence 75AU7172, qui en plus d’avoir une diagonale de 75 pouces, coûte moins de 770 euros grâce à cette offre.

Le TV Samsung 75AU7172 et ses avantages

Une dalle immense de 75 pouces

Compatible 4K, HDR 10+ et Dolby Digital Plus

Les fonctionnalités d’une Smart TV

Habituellement vendu aux alentours de 900 euros, le téléviseur Samsung 75AU7172 (2023) est disponible en promotion à 769,99 euros.

Une dalle LCD géante convaincante

La première chose qu’on apprécie sur le TV Samsung 75AU7172, c’est évidemment sa dalle géante d’une diagonale de 75 pouces (soit 189 centimètres). C’est simple : cette diagonale s’approchant de celle proposée par les images diffusées par un vidéoprojecteur, vous aurez l’impression d’être au cinéma… mais dans votre salon. Il faudra tout même s’assurer d’avoir un meuble TV suffisamment grand pour que le TV tienne dessus, et que votre pièce vous permette de bénéficier d’un recul suffisant pour ne pas fatiguer ses yeux lors de vos visionnages. Autrement, le TV adopte un design vraiment élégant avec ses trois côtés sans bordure, ce qui renforce d’autant plus l’immersion. L’ensemble profite également d’une bonne finesse, ce qui est appréciable pour un TV aussi massif, qui ne jurera donc pas au milieu de votre décoration intérieure.

Certes l’écran est LCD, la qualité d’affichage est bonne et renforcée par la compatibilité avec 4K. Pour une meilleure expérience de visionnage, la dalle est compatible HDR et HDR 10+, pour pouvoir profiter d’une plage dynamique plus étendue qui optimise chaque image et ajuste le niveau de luminosité en fonction. Le processeur Crystal 4K se chargera quant à lui d’optimiser l’upscaling. Sur la partie audio, Samsung fait l’impasse sur le Dolby Atmos, mais on trouve la technologie sonore Dolby Digital Plus pour un son plus riche.

Un OS agréable à utiliser avec des fonctionnalités utiles

Comme tout téléviseur de la marque, ce modèle s’appuie sur le système TizenOS, qui offre plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby seront de la partie pour toutes vos requêtes vocales. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Pour finir, la connectique est assez complète avec trois ports HDMI et deux ports USB. Malheureusement pas de port HDMI 2.1… Mais, que les joueurs et joueuses se rassurent (un peu), cette référence intègre un optimiseur de jeu, qui s’occupe d’ajuster les paramètres d’images et d’optimiser les graphismes pour chaque type de jeu. Vous aurez aussi droit à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduira la latence.

Afin de comparer le téléviseur de Samsung avec d’autres produits disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures TV 4K en 2023.

