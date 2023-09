Le petit vidéoprojecteur Full HD avec batterie intégrée de Xgimi est à -30 %

Le Xgimi Mogo Pro+ est un picoprojecteur reprenant les principales caractéristiques du Xgimi Mogo Pro, le grand rival du Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Cette version se contente d'ajouter une béquille ainsi qu'une mise au point et une correction du trapèze automatiques tout en restant plus abordable que les derniers vidéoprojecteurs de Xiaomi. Surtout en ce moment où son prix descend de 649 euros à 449 euros chez plusieurs marchands.

Le nom de Xgimi n’est pas aussi populaire que celui de Xiaomi, et pourtant, le constructeur chinois est bien implanté sur le marché des vidéoprojecteurs. Les Mogo Pro sont notamment les têtes de proue de son catalogue, ces picoprojecteurs ont la réputation d’être puissants, silencieux, de fonctionner sans fil et d’être vendus à un prix compétitif. Et en ce moment, le Xgimi Mogo Pro+ est encore plus compétitif que d’habitude grâce à cette réduction de 200 euros chez plusieurs marchands.

Le Xgimi Mogo Pro+ en quelques points

Un affichage en Full HD sur une diagonale de 2,55 mètres

Android TV et Google Assistant intégrés

Autonome avec une batterie intégrée

Au lieu de 649 euros habituellement, le Xgimi Mogo Pro+ est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez plusieurs marchands.

Petit projecteur affichera grande image

Petit et léger, c’est la première chose qui frappe chez ce vidéoprojecteur. Avec une hauteur de 14,7 cm et un poids de 900 grammes, il est aussi grand qu’une bouteille d’eau et se laisse facilement transporter dans un sac. C’est le vidéoprojecteur idéal à emmener avec soi en vacances et grâce à sa batterie de 10400 mAh lui assurant plusieurs heures d’autonomie, les soirées ciné en plein air ou dans une tente deviennent possibles. Pour la connectique, il se dote d’un port USB-A, d’un port HDMI et d’une sortie audio jack 3.5 mm.

Le Xgimi Mogo Pro+ est capable d’afficher une image en Full HD (1920 x 1080 pixels) jusqu’à une diagonale de 2,55 mètres, la luminosité de 300 lumens peut toutefois être faible, il vaut mieux donc utiliser cet appareil dans un environnement obscur et le placer à une distance de 1,50 mètre de l’écran. Ce modèle dispose d’une mise au point automatique ainsi que d’une correction du trapèze afin d’avoir toujours une image nette et rectangulaire, même quand le vidéoprojecteur est déplacé.

Une expérience autour d’Android TV

Comme son prédécesseur, le Xgimi Mogo Pro+ tourne avec Android TV 9.0, un OS de Google, qui donne accès à l’ensemble des applications du Play Store. Il est donc possible d’accéder aux principales plateformes de SVOD telles qu’Amazon Prime Video, Molotov TV, MyCanal, etc… En revanche, Netflix n’est toujours pas de la partie, il y a bien des moyens détournés d’y accéder mais l’application, elle, ne marche pas. Enfin, le Xgimi Mogo Pro+ embarque l’assistant vocal de Google via sa télécommande équipée d’un micro.

Enfin, ce vidéoprojecteur reprend le même système audio que le Mogo Pro, à savoir un ensemble de deux haut-parleurs et d’un radiateur Harman Kardon. le résultat est aussi équilibré pour regarder un film ou écouter de la musique en Bluetooth. De l’autre côté, le Mogo Pro+ sait rester silencieux, aucun bruit de ventilation ne vient perturber le visionnage de vos films et séries favorites.

Afin de comparer le Xgimi Mogo Pro+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.