Philips : la domotique plus abordable avec ce pack Hue Go + Ruban LED à -45 %

Les produits Hue ne sont plus à présenter ! Il s’agit de la solution de lumière connectée la plus complète. Si vous êtes déjà équipés, et souhaitez compléter votre domotique, la Fnac propose la Hue Go + Ruban LED à 99 euros au lieu de 179 euros.

Philips Hue est réputée pour la qualité de ses ampoules connectées, mais également pour sa facilité d’installation. Si vous êtes déjà familier avec cette marque, ce pack viendra compléter votre installation sans payer le prix fort. Il inclut non seulement une lampe nomade Hue Go, mais aussi un ruban LED Lighstrip. En ce moment, la Fnac vous fait économiser 80 euros sur ce pack.

Que propose ce pack Philips Hue ?

Une lampe portative à emporter partout

Un ruban lumineux de 2 mètres

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

En ce moment chez la Fnac, le ruban lumineux Philips Hue avec la lampe nomade Philips Hue Go revient à 99,02 euros au lieu de 179,98 euros habituellement. Pour ce faire, il faut ajouter les deux produits dans le panier, puis appliquer le code HUE23 avant de procéder au paiement.

Hue Go + Hue Lighstrip, c’est quoi ?

La Philips Hue Go change des ordinaires éclairages connectés. La plupart des lampes doivent généralement être branchées à une prise pour fonctionner, ce qui n’est pas son cas. Cette lampe LED en forme de bol dispose d’une batterie qui lui confère une autonomie de 3 heures. C’est une lampe idéale pour combler le manque de lumière lors de vos soirées d’été dans le jardin, ou changer votre salon en coin cosy.

Ce pack inclut également un Lighstrip, un ruban LED flexible de 2 mètres, qui vous permettra de créer des installations lumineuses originales et personnaliser votre intérieur. Il peut prendre différentes formes pour entourer vos photos sur un mur ou sous votre bureau. Vous pouvez modeler et découper la bande selon la forme souhaitée et utiliser le ruban adhésif à l’arrière pour l’attacher à une surface solide, comme votre téléviseur par exemple.

Une ambiance sur mesure

Bien sûr, vous allez pouvoir apporter une expérience plus personnalisée, à travers l’application Philips Hue offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs sou en blanc chaud ou froid. De quoi créer une ambiance personnalisée et harmonieuse n’importe où. Il sera possible de régler l’intensité ou bien la couleur des lampes.

Vous avez aussi la possibilité de créer des scénarios pour créer une ambiance selon l’occasion, lorsque vous recevez des invités par exemple ou encore pour un dîner en tête-à-tête. Sur l’application, on peut programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées. Enfin, les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si la solution Philips Hue ne convient pas à votre budget, et que vous souhaitez utiliser des lumières connectées chez vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour choisir quel éclairage connecté pour votre intérieur.

