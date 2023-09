Samsung SSD 8 To : Amazon n’a jamais affiché un prix aussi bas pour une telle capacité de stockage

Besoin d’espace de stockage supplémentaire ? Ce SSD Samsung 870 QVO est l’un des plus intéressants du moment. Le très bon rapport qualité/prix se renforce grâce à cette offre sur le modèle 8 To : 327,61 euros au lieu de 799 euros au départ.

Même avec la démocratisation des NVMe, les SSD classiques offrent toujours de belles performances et sont des solutions incontournables pour gagner en vitesse d’exécution et de transfert. Certaines références voient même leur prix dégringoler comme le Samsung 870 QVO avec 8 To de stockage qui passe de 899 euros à 327 euros.

Les points forts du Samsung 870 QVO

Des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

La capacité de stockage plus que confortable de 8 To

Au départ à 799 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 8 To de stockage se trouve remisé à 327,61 euros sur le site d’Amazon. Cela représente seulement 40 euros le To.

Une quantité de stockage colossale

Avec ce modèle du SSD 870 QVO de Samsung, vous aurez droit à 8 To, soit 8 000 Go de données à stocker. C’est une capacité qui remplit parfaitement aux besoins des professionnels de la photo et de la vidéo (vidéo en 4K, voir 8K). C’est aussi un bon moyen pour les gamers et gameuses qui veulent installer entièrement leur bibliothèque Steam, Epic Games ou autres. Pour avoir un ordre d’idée, vous pourrez installer près de 80 jeux de la même envergure que Cyberpunk 2077 ou Red Dead Redemption 2, qui font tous les deux plus de 100 Go.

Bon, on n’est pas ici sur la rapidité surprenante des SSD NVMe en PCIe 3 ou 4, mais cela permettra déjà de réduire drastiquement les temps de chargement par rapport à un disque dur classique. En parlant de performance, ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il profite de la technologie TurboWrite qui permet d’accélérer les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4e génération, elle est toujours de la partie et apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Un SSD robuste, facile à installer

Pour pouvoir se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable — sauf les ultrabook — le SSD Samsung 870 QVO est de taille standard (2,5 pouces). Opter pour un SSD, c’est aussi l’assurance de conserver beaucoup plus longtemps votre vie numérique, car sans pièces mécaniques, il est capable de résister aux chocs, vibrations, etc. Cela promet une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Si vous préférez opter pour un SSD externe afin de transporter facilement vos données, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.

