La pompe à air électrique 1S de Xiaomi est aujourd’hui à moitié prix

La pompe à air électrique 1S de Xiaomi fait parler d'elle depuis déjà un bon moment, c'est que cet accessoire est si pratique qu'il devient un indispensable pour tous conducteurs de vélo, de deux-roues ou de voiture. En plus de gonfler les pneus d'un véhicule, elle peut également en contrôler la pression. Grâce à une promotion chez AliExpress, elle est proposée à un prix inédit, à 30,79 euros au lieu de son tarif habituel de 59,99 euros.

Véritable touche-à-tout sur le marché de la high-tech, Xiaomi propose un catalogue divers et varié de produits allant des smartphones aux vidéoprojecteurs en passant par les pompes à air électriques. Ces dernières sont des accessoires prisés des cyclistes et autres conducteurs tant elles facilitent le quotidien, remisant ainsi la vieille pompe à air manuelle au fond du garage. En ce moment, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi chute à un prix inédit grâce à une baisse de 50 %.

La pompe à air électrique 1S de Xiaomi en bref

Un format compact à emmener partout avec soi

Cinq modes de gonflage prédéfinis

Contrôle également la pression des pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la pompe à air électrique 1S de Xiaomi est maintenant disponible en promotion à 30,79 euros chez AliExpress.

Une pompe à air polyvalente et pratique

Il faut croire que l’un des plus gros cartons de Xiaomi est une pompe à air électrique, ce boîtier compact permet de gonfler les pneus de trottinette électrique, de deux-roues, de voitures et de vélos mais également de contrôler leur pression. La pompe à air électrique 1S peut aussi être utilisée pour gonfler les ballons, des matelas et tout objet gonflable grâce à la valve à air et à l’aiguille amovible inclues dans le package avec un câble USB-C et un étui de rangement.

Pour ce qui est de l’utilisation, cela se passe comme un gonflage traditionnel. Il faut connecter la pompe au pneu à l’aide de la valve à air et de l’aiguille amovible puis sélectionner l’un des cinq modes de gonflage prédéfinis. La pompe à air électrique 1S est capable de gonfler des objets jusqu’à une pression de 150 PSI (10,3 bars) et elle s’arrête automatiquement lorsque la valeur désirée est atteinte grâce à ses capteurs de pression d’air, ceci afin d’éviter tout éclatement dû au surgonflage.

Des performances au rendez-vous dans ce format compact

Il ne faut pas se fier à sa petite taille, la pompe à air électrique 1S serait plus performante de l’ordre de 45 % par rapport au modèle précédent selon Xiaomi. Dans la pratique, elle est capable de gonfler jusqu’à 5 pneus de voiture, 6 pneus de moto, 8 pneus de vélo et 41 ballons en une seule charge. Pour ce qui est du temps de gonflage, l’opération ne prend que quelques minutes. Cela peut aller de deux minutes pour un pneu de vélo à cinq ou six minutes pour un pneu de moto et de voiture.

Étant électrique, la pompe à air 1S fonctionne évidemment avec une batterie, sa capacité s’élève à 2000 mAh et le câble USB-C fourni avec permet de la recharger en trois heures. Enfin, cet accessoire est également équipé d’une ampoule LED, ce qui peut être pratique lorsqu’il s’agit de gonfler un pneu dans l’obscurité totale et de signaler sa présence au bord d’une route la nuit. Il faut alors tâcher de l’avoir le plus souvent possible avec soi, ce qui ne devrait pas être compliqué grâce à sa transportabilité.

