BenQ TK700 : ce vidéoprojecteur 4K super lumineux coûte 200 € de moins aujourd’hui

Et si vous profitiez d’une expérience cinéma à la maison ? C’est ce que permet le BenQ TK700. Ce vidéoprojecteur 4K capable de diffuser une image jusqu’en 120 pouces avec une bonne luminosité se négocie moins cher : 999 euros contre 1 199 euros habituellement.

BenQ est connu pour concevoir des écrans PC dédié pour le gaming, mais c’est une marque qui s’intéresse aussi aux vidéoprojecteurs. Son modèle TK700 est une très bonne référence, qui affiche une définition 4K, et prend en charge du HDR10 pour offrir la meilleure expérience possible. S’il faut payer le prix fort pour en profiter, aujourd’hui, on le retrouve à moins de 1 000 euros, soit 200 euros de moins qu’à sa sortie.

Les points forts du BenQ TK700

Une image en 4K UHD jusqu’à 120 pouces

Une luminosité de 3 200 lumens

Optimisé pour le jeu

De base à 1 199 euros, le vidéoprojecteur BenQ TK700 coûte 200 euros de moins et s’affiche à 999 euros sur le site son-video.com.

Un vidéoprojecteur à l’aise dans la pénombre et même face à la lumière

Le BenQ TK700 prend la forme d’un boîtier au coloris blanc et discret pour se fondre complétement dans le décor. Il est vrai qu’on est loin des dimensions des picoprojecteurs, plus pratiques, mais avec 3,1 kg, il sera possible de le déplacer d’une pièce à une autre sans grande difficulté.

Ce vidéoprojecteur est capable de restituer une image en définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) pouvant s’étendre jusqu’à 120 pouces. Une impression d’être comme au cinéma, d’autant plus qu’il est compatible avec le HDR10 qui étend la plage de luminosité pour donner une image plus détaillée et plus contrastée. Pour rendre le visionnage encore plus agréable, la marque intègre une lampe LED d’une puissance de 3 200 lumens. Avec une telle luminosité, vous n’aurez aucun mal à regarder vos contenus vidéos dans votre salon en pleine journée. Il est plus recommandable d’utiliser son vidéoprojecteur dans un environnement très sombre, mais avec ce modèle, vous allez pouvoir l’utiliser aussi bien de jour que de nuit.

Optimisé pour le jeu

Avec ce vidéoprojecteur, vous allez pouvoir y brancher votre console next-gen (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch…), et profiter d’une faible latence en jeu de 16,67 ms en 4K à 60 Hz et 8,33 ms en 1080p à 120 Hz pour une expérience gaming plus fluide. Par contre, il aurait fallu que les ports HDMI aient la norme 2.1 et cela aurait été parfait pour le gaming en 4K 120 FPS.

Si l’image est importante, le son l’est aussi, et avec des haut-parleurs de 5W, il vaut mieux y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné. Enfin, cet appareil donne accès à Android TV via un dongle. Vous avez donc un catalogue étendu pour profiter de vos applications préférées sur grand écran !

