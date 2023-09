Galaxy A14 : ce récent smartphone Samsung est en promotion à moins de 200 €

Le Samsung Galaxy A14 est le dernier représentant de l'entrée de gamme du constructeur sud-coréen. Avec son écran LCD qui ne casse pas trois pattes à un canard et ses performances au rabais, il est réservé à un usage basique, c'est le genre de modèle qui fait généralement office de premier smartphone pour un adolescent. Déjà abordable avec son prix de lancement de 219 euros, le Samsung Galaxy A14 4G est désormais à 179 euros chez plusieurs marchands.

Parmi les nombreuses gammes de Samsung Galaxy figurant au catalogue, la gamme A regroupe les smartphones d’entrée et de milieu de gamme et le Samsung Galaxy A14 est l’un de ses derniers représentants. Si ce smartphone est intéressant, c’est avant tout grâce à son prix correct au regard de ce dont il est capable. Dans ce bon plan, c’est la version 4G qui est concernée avec une réduction de 40 euros chez plusieurs marchands.

Le Samsung Galaxy A14 4G en quelques points

Un appareil photo aux performances honorables

Une dalle LCD rafraîchie à 60 Hz

Une bonne autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh

Au lieu de 219 euros habituellement, le Samsung Galaxy A14 4G (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez plusieurs marchands.

Un appareil photo qui fait mouche sur ce segment tarifaire

Une des raisons qui pousseraient à choisir le Samsung Galaxy A14 au lieu d’un autre smartphone à 200 euros serait son design, entre lui et un Galaxy S23, c’est le jeu des sept différences. Même angles arrondis, mêmes tranches plates et même dos sobre au programme, on a en revanche des bordures prononcées qui nous rappellent qu’il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme. Toujours concernant l’écran, la dalle utilise la technologie LCD, vieillotte de nos jours, et est en définition Full HD+ (2 408 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

L’un de ses points forts est son appareil photo, le Samsung Galaxy A14 4G embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. À l’avant, c’est un capteur de 13 Mpx qui permet de prendre des selfies. Si les deux capteurs secondaires sont anecdotiques, le capteur principal mérite un peu plus de considération avec un piqué correct et un traitement colorimétrique agréable à l’œil.

De l’endurance, mais pas mal de ralentissements

Il s’agit du plus gros inconvénient du Samsung Galaxy A14 4G : ses performances. Ce smartphone embarque un MediaTek Helio G80, un SoC d’entrée de gamme qui ne lui permet pas d’être compatible avec la 5G. Il n’est clairement pas taillé pour lancer les jeux en 3D tels que Fortnite et Genshin Impact, d’autant plus que ce processeur ne s’accompagne que de 4 Go de RAM. Même en navigation et sur certaines applications, on ne peut échapper aux ralentissements.

Le Samsung Galaxy A14 4G se rattrape un peu d’une part avec son interface One UI basée sur Android 13, l’un des logiciels les plus intéressants du marché grâce à certaines fonctionnalités telles que l’écran de verrouillage personnalisable ou la possibilité de créer un écran flottant d’un seul geste. D’autre part, son autonomie fournie par une batterie de 5 000 mAh est, elle aussi, honorable puisqu’il est en théorie possible de frôler les deux jours étant donné la configuration peu énergivore. En revanche, la recharge de 15 W met du temps à refaire le plein.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy A14 4G.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A14 4G avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

