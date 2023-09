À -60 %, cette petite caméra de surveillance (1080p) devient moins chère que celle de Xiaomi

Il n'y a pas que Xiaomi qui propose des caméras connectées à petit prix. Tapo compte d'aussi bonnes références et propose son modèle C200 à 19,99 euros sur Amazon, contre 49,90 euros de base.

La caméra connectée Tapo C200 est une sérieuse concurrente face à la solution de Xiaomi, la Mi 360° Camera Security. En effet, cette caméra connectée est principalement pensée pour l’intérieur, avec son petit format et son look discret. C’est une solution suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une grande somme, surtout, qu’en ce moment, elle perd 30 euros de son prix.

L’essentiel à retenir sur la Tapo C200

Une petite caméra de surveillance avec une tête motirisée

Facile à installer et capable de filmer en FHD

Capable de détecter les mouvements

Habituellement vendu à 49,90 euros, la caméra de surveillance Tapo C200 profite de 60 % de réduction et s’affiche maintenant à 19,99 euros sur Amazon. Si vous souhaitez un modèle avec une définition 2K, la caméra Tapo C210, se trouve en promotion à 28,34 euros.

Discrète et simple à installer

La Tapo C200 est une caméra profitant d’une bonne qualité de fabrication. Elle est pensée pour être simplement posée sur un meuble ou accrochée à un mur grâce à un kit de fixation livré avec. Avec son format compact, elle peut facilement se dissimuler dans votre intérieur, que ce soit, derrière les feuilles d’une plante, ou bien dans un coin de la pièce sans se faire remarquer.

Pour la faire fonctionner, il faut commencer par télécharger l’application Tapo. Il suffit ensuite d’allumer votre caméra et de scanner le code QR situé sous la caméra pour vous connecter. De là, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD préalablement insérée dans la caméra. Il est également possible de passer par le cloud, mais il faut un abonnement.

Une qualité vidéo satisfaisante pour le prix

La caméra C200 surveillera uniquement l’intérieur de votre domicile : ne disposant pas de la certification IP qui la rendrait résistante aux intempéries, elle ne pourra pas être placée à l’extérieur. Mais, en dehors de cela, elle sera tout à fait compétente. Elle pourra, par exemple, filmer en Full HD (1080p) pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Autrement, son angle de vision de 360° permet de surveiller une zone très large. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais pour sécuriser votre domicile, mais l’image perd en qualité.

En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone. Vous pourrez même déclencher des effets lumineux et sonores pour effrayer les visiteurs indésirables. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants, et un haut-parleur, peu puissant, qui va restituer le son de manière correcte et suffisante en intérieur. Alexa et Google Assistant sont également de la partie.

Nous n’avons pas eu l’occasion de tester ce produit, mais vous pouvez retrouver celui de la Tapo C210.

Pour comparer la Tapo C200 et voir ce qui se fait chez la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées pour l’intérieur en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.