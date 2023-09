Xiaomi Pad 6 ou Lenovo Legion Y700 : quelle tablette en promotion choisir ?

Difficile de trouver des tablettes Android puissantes et efficaces. La Xiaomi Pad 6 et la Lenovo Legion Y700 sont de bonnes candidates, et se trouvent en promotions. Mais laquelle choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

À mi-chemin entre le smartphone et le PC portable, la tablette tactile est un excellent appareil pour un usage familial, ou pour se divertir en déplacement. Aujourd’hui, il est difficile de faire son choix tant les références sont nombreuses sur le marché. Xiaomi a d’ailleurs sorti tout récemment sa Pad 6, une ardoise qui propose un très bon rapport qualité prix avec un meilleur écran et de meilleures performances que le précédent modèle. Est-elle celle qu’il vous faut, alors que Lenovo, offre une solution plus ou moins similaire pour un prix plus doux. Nous allons tenter de vous aider à faire votre choix à travers ce comparatif sur ces deux tablettes en promotions.

Les tablettes en promotions :

Des tablettes soignées et ultra-fluide

Esthétiquement, la Xiaomi Pad 6 fait dans le classique, et ce n’est pas une mauvaise chose. On est face à la recette d’une bonne tablette Android : un appareil fin et bien fini, avec un châssis en métallique sobre. Avec ses tranches prononcées, elle tient bien en main, mais pèse tout de même 490 g, c’est un peu plus lourd que la plupart des autres tablettes du marché. Sur la Legion Y700 de Lenovo, on a aussi à un bel objet. Elle a beau être conçue pour utilisation gaming, son apparence est plutôt minimaliste et élégante avec des bords affinés et un dos en métal brossé qui fait son effet.

En face avant, l’écran de l’ardoise de Xiaomi s’étend sur une diagonale de 11 pouces, tandis que celle de Lenovo, est de 8,8 pouces. Une dalle plus grande donc sur la Pad 6, avec des bordures assez présentes, mais qui ne gâche en rien l’expérience de visionnage. Elle offre une belle définition 2,8K (WQHD+) et une résolution de 309 PPP. Pas d’Oled malheureusement, la marque se contente d’un affichage LCD. Pour le prix, on a tout de même droit à une belle luminosité et un bon niveau de fidélité des couleurs. Là où Xiaomi frappe fort, c’est en proposant un taux de rafraîchissement de 144 Hz, même dans le haut de gamme, on ne trouve pas un taux aussi élevé. Dommage que cela ne se soit pas utile dans tous les jeux, mais vous aurez droit à une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides.

Du côté de la Legion Y700, il est regrettable de ne pas retrouver de l’Oled, l’écran se contente aussi de LCD, mais grâce à son format 16:10 pouvant basculer en 21:9, les joueurs et joueuses auront droit à un affichage plus confortable sur l’écran. Il propose même un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un échantillonnage tactile de 240 Hz.

Des performances de hautes volées

Que ce soit Xiaomi ou Lenovo, les deux constructeurs ont opté pour la puce Snapdragon 870 de Qualcomm. Un choix judicieux qui a valu à la Xiaomi Pad 6 de faire encore mieux que le précédent modèle. Pour rappel, la Xiaomi Pad 5 écrasait la concurrence, mais cette année, la firme chinoise offre une tablette encore plus puissante. Avec ce SoC, elle est capable de réaliser n’importe laquelle de vos tâches sans rechigner et est parfaitement adapté pour jouer aux derniers jeux mobiles en 3D avec les paramètres graphiques à fond tout en profitant de 60 images par secondes. En revanche, on aurait apprécié de pouvoir jouer à Fortnite avec un taux de rafraîchissement plus élevés, vu que l’écran est capable de monter à 144 Hz.

La tablette Lenovo va être, elle aussi, en mesure de faire tourner des jeux 3D sans grandes difficultés. Vous allez pouvoir y installer un tas d’applications et de jeux gourmands, comme CoD. D’ailleurs, il sera possible d’y ajouter une manette Bluetooth, pour jouer plus confortablement, notamment si vous passez par un service de cloud gaming comme GeForce Now ou encore xCloud.

Des tablettes qui s’utilisent tout au long de la journée

En termes d’autonomie, la Xiaomi Pad 6 intègre une batterie plus grosse que sa concurrente avec un accumulateur de 8 840 mAh contre 6 650 mAh pour celle de Lenovo. Après avoir testé pendant plusieurs jours la Pad 6, nous pouvons vous affirmer qu’elle peut tenir tout au long de la semaine, que ce soit pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux. Le tout sans vraiment se soucier du niveau de batterie ni de la consommation en veille.

Comme dit ci-dessus, la Legion Y700 s’appuie sur une batterie de 6 650 mAh. Si nous n’avons pas eu l’occasion de tester son endurance, l’ardoise est capable de tenir une bonne journée, mais attention à ne pas avoir une utilisation trop intensive. Là où elle tire avantage de sa rivale, c’est avec sa charge de 45 W qui lui permet, d’après la marque, de faire le plein en 45 minutes. C’est une belle performance pour ce type de produit, et pour une batterie d’une telle capacité. En comparaison, la Xiaomi Pad 6, elle, met 84 minutes pour atteindre 100 % d’autonomie avec son chargeur de 33 W.

Conclusion : laquelle est faite pour vous ?

Avec un tarif sous les 300 euros, ces deux tablettes livrent un beau combat et partagent même des traits communs qui les rendent recommandables toutes les deux. Si vous êtes régulièrement en déplacement, ou que votre trajet en train est assez long, la Legion Y700 est un bon compagnon, grâce à son format compact et léger. Avant tout pensé pour le gaming, vous allez pouvoir vous adonner à vos jeux préférés dans de bonnes conditions, et sans ralentissement. Son écran 120 Hz facilite les choses, que ce soit pour jouer, lire la presse ou regarder du contenu vidéo. Elle tiendra en revanche moins longtemps que sa rivale, heureusement la puissance du chargeur s’élève à 45 W.

Avec la Xiaomi Pad 6, on a du 144 Hz et de belles couleurs au rendez-vous, mais aussi de quoi faire fonctionner Fortnite à fond. Le tout avec une autonomie qui tient la route, c’est presque parfait. Il est regrettable de ne pas avoir de l’Oled, mais ce n’est pas sur celle de Lenovo que vous retrouverez cette technologie. L’écran est plus joli, les performances réellement bonnes, ce qui rend l’expérience globale plus agréable. Même en coûtant 10 euros de plus que la Legion Y700, la Xiaomi Pad 6 est une référence de choix capable de vous accompagner un bon moment.

Si la tablette de Xiaomi ou de la marque Lenovo ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles sur la même tranche tarifaire. Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter dès maintenant notre guide des meilleures tablettes pas chères en 2023.

