Cette caméra Xiaomi 2K sécurise votre domicile pour vraiment pas cher

Sécurisantes et dissuasives, les caméras connectées sont les bons alliés de votre domicile au quotidien. C’est le cas de cette référence Xiaomi qui filme en 2K, et qui coûte seulement 44,99 euros contre 69,99 euros au départ.

Après une première caméra de surveillance dédiée pour l’extérieur, Xiaomi renouvelle l’expérience avec la Outdoor Camera Aw300. Cette dernière offre une meilleure définition, ajoute un projecteur et une sirène pour dissuader les intrus, avec un prix très attractif. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, c’est le bon moment puisqu’on la trouve 35 % moins cher sur le site officiel.

Les atouts de la Xiaomi Outdoor Camera Aw300

Une caméra résistante avec projecteur et sirène intégrée

Avec une définition 2K et une vision nocturne en couleur

Capable de détecter les mouvements

De base à 69,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera Aw300 est remisée à 44,99 euros sur le site du constructeur.

Une caméra robuste avec antenne WiFi

La caméra Aw300 de Xiaomi, s’inspire de la Mi Wireless Outdoor Security Camera, avec sa façade ovale et ses arêtes saillantes. Là où elle se différencie, c’est en ajoutant deux antennes sur l’extérieur du boîtier pour renforcer la connexion Wi-Fi. Un peu moins discrète, elle mise tout de même sur la sobriété avec son revêtement en plastique blanc.

Conçue pour l’extérieur, la Outdoor Camera Aw300 est capable de résister à différentes conditions météorologiques (de -30 °C à -60 °C) grâce à la certification IP66, à l’eau et à la poussière. Quant à son autonomie, vous n’aurez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. Elle fonctionne avec un câble (3 mètres), et se visse sur la base et peut être orientée selon différents angles pour répondre à vos besoins de surveillance.

Une vision plus nette, avec des fonctionnalités pratiques

Cette caméra extérieure de chez Xiaomi est la première à filmer en 2K (2 304 x 1 296 pixels). Les images gagnent ainsi en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Et pour couvrir le plus de périmètres possible, la caméra dispose d’un objectif grand angle et d’avoir un maximum d’informations sur l’image. Avec son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes puisqu’un flash permet d’obtenir des images en couleur une fois la nuit tombée.

Sur l’application, vous allez pouvoir définir des zones de détections qui vous semblent plus sensible. Les notifications inutiles causées par des mouvements en dehors de la zone de mise au point sont filtrées. Bien sûr, vous êtes alerté dès qu’un mouvement est détecté, et grâce à son projecteur et sa sirène intégrée, vous allez pouvoir les déclencher pour dissuader ou faire fuir les intrus. Autrement, il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application. Sachez qu’il sera aussi possible de stocker les vidéos en local grâce au port microSD.

