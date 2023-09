139 € pour 32 Go de RAM et un SSD 1 To format M.2, c’est aussi ça les French Days !

Les amateurs de PC DIY veulent ce qu'il y a de mieux pour leur configuration, et ce au meilleur prix. C'est encore plus vrai pour les gamers et les créateurs graphiques qui ont besoin d'un certain niveau de puissance que seuls les composants les plus avancés sont capables de leur fournir. Ce kit Corsair devrait répondre sans problèmes à leurs exigences et pendant les French Days, il est proposé à 139,90 euros au lieu de 239,90 euros chez Rue du Commerce.

Acheter des composants en pack est d’abord la garantie de mettre la main sur un ensemble de même qualité mais aussi un moyen de faire des économies. Et vu le prix d’une carte graphique et celui d’un processeur, c’est qu’on en cherche à en faire, des économies. Grâce aux promotions des French Days, il n’est pas nécessaire de se serrer la ceinture pour s’offrir les meilleurs composants, ce kit Corsair avec un SSD NVMe et deux barrettes de RAM DDR5 en est la preuve puisqu’il profite d’une réduction de 100 euros.

Le kit de composants Corsair en quelques points

Un SSD NVMe avec un débit de 7 100 Mo/s en lecture et 6 800 Mo/s en écriture

32 Go de RAM DDR5 avec une fréquence de 5 200 MHz

Le kit parfait pour booster son PC comme jamais !

Au lieu de 239,90 euros habituellement, le kit Corsair avec deux barrettes de RAM Vengeance DDR5 et un SSD NVMe MP600 Pro LPX de 1 To est maintenant disponible en promotion à 139,90 euros chez Rue du Commerce.

Les caractéristiques du Corsair MP600 Pro LPX

Le Corsair MP600 Pro LPX est une version affinée du Corsair MP600 Pro XT qui est équipé d’un dissipateur thermique beaucoup plus épais que la moyenne. Il l’est tellement qu’il est impossible de le faire rentrer dans une PS5 ou un PC portable, d’où l’idée de concevoir le MP600 Pro LPX. Ce SSD NVMe en interface PCIe 4.0 propose des débits excellents avec une vitesse de lecture séquentielle de 7 100 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 6 800 Mo/s. Il est lui aussi doté d’un dissipateur thermique de bonne qualité.

Avec ces caractéristiques, le Corsair MP600 Pro LPX est paré à tous les usages, qu’il s’agisse d’exécuter des logiciels compliqués ou de lancer les derniers jeux AAA avec des temps de chargements records. Avec sa capacité de stockage de 1 To, il peut également accueillir une bonne poignée de jeux. Enfin, ce SSD est dans la bonne moyenne en ce qui concerne l’endurance avec 700 TBW par To de stockage, il est également assorti d’une garantie constructeur de cinq ans pour attester de sa fiabilité.

Les caractéristiques de la Corsair Vengeance DDR5

Lorsqu’il s’agit de lancer des jeux ou des logiciels complexes, il ne faut pas seulement compter sur la carte graphique et le processeur, la mémoire vive est elle aussi importante. C’est grâce à elle que l’on peut tirer tout le potentiel d’une machine, et avec ces barrettes de RAM Corsaire Vengeance de 16 Go chacune, une bécane n’aura aucun mal à atteindre le sommet de ses capacités. Il s’agit ici de RAM DDR5, la mémoire vive la plus rapide, il faut cependant faire attention à ce que la carte mère et le CPU soient compatibles avec ce type de RAM.

La différence avec la RAM DDR4 est que la RAM DDR5 a une bande passante doublée et une capacité théorique pouvant monter jusqu’à 2 To par barrette. De plus, la régulation du voltage se fait directement sur la barrette et plus sur la carte mère. La RAM DDR5 a un énorme potentiel devant elle et même avec 32 Go de capacité et une fréquence de 5 200 MHz, ces barrettes Corsair Vengeance sont en quelque sorte l’entrée de gamme de la RAM DDR5. Cela n’enlève en rien le fait qu’elles prodiguent d’excellentes performances, mais même si ces barrettes de RAM constituent le bas de la pyramide, les tarifs sont encore relativement élevés, du moins en dehors des French Days.

