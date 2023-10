Ce pack Samsung batterie externe + chargeur sans fil est à moins de 10 € pour les French Days

Si vous cherchez des accessoires performants permettant de recharger votre smartphone, le pack Samsung comprenant une batterie externe et un chargeur sans fil pourrait vous convenir. D'autant plus que ce kit peut vous revenir à 9,99 euros au lieu de 79,99 euros chez Boulanger grâce à une réduction et à une ODR.

Parmi la pléthore de chargeurs et autres batteries externes qui existent sur le marché, les solutions de charge proposées par Samsung valent généralement largement le détour. La batterie externe rapide de 10 000 mAh et le Samsung Pad 15 W font par exemple partie des modèles que l’on a déjà recommandés dans nos lignes, et en ce moment, il est possible de les acquérir dans un pack à moins de 10 euros en ce dernier jour des French Days.

Ce qu’il faut savoir sur ce pack Samsung

Une batterie externe 25W avec une capacité de 10 000 mAh

Un chargeur sans fil qui délivre une puissance jusqu’à 15W

La charge rapide au rendez-vous

Initialement affiché à 79,99 euros, puis réduit à 49,99 euros, le pack Samsung comprenant une batterie externe et un chargeur sans fil peut vous revenir à 9,99 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 40 euros (20 euros pour chaque produit) valable jusqu’au 31 décembre 2023.

Une batterie externe compacte et puissante

La batterie externe Samsung incluse dans ce pack a tout d’abord l’avantage d’adopter un design compact. Avec ses dimensions réduites (70 x 148 x 156 mm) et un poids contenu (210 g), ce modèle peut s’emporter partout et se glisser facilement dans une petite sacoche. Côté boîtier, on retrouve un coloris beige assez sobre et une conception en plastique recyclé, qui donne d’ailleurs un aspect texturé à l’ensemble. Sur le bas de la batterie, se trouvent deux ports USB-C pour recharger simultanément deux appareils : la puissance est ainsi limitée à 9 W par port avec ce système. Des LED indiquent par ailleurs le niveau de charge de batterie.

Concernant les performances de cette batterie externe Samsung, on a droit à une capacité de 10 000 mAh, ce qui offre la possibilité de recharger deux fois et demie un smartphone et même de nombreuses fois un boîtier d’écouteurs sans fil. La puissance de charge s’élève quant à elle à 25W : ce n’est, certes, pas la plus importante que l’on puisse trouver sur le marché, mais gardez en tête qu’il s’agit de la puissance maximale supportée par un grand nombre de smartphones, comme les modèles Galaxy de la marque ou encore les Pixel.

Un petit chargeur sans fil certifié Qi

Tout comme la batterie externe décrite ci-dessus, le Samsung Pad également présent dans le pack se démarque par son format très pratique et ses dimensions contenues. Son design plat et minimaliste le rend d’ailleurs très discret une fois posé sur une table de chevet ou un bureau. En plus, ses témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés la nuit, histoire de ne pas perturber le sommeil. Sa surface plate lui permet avant tout d’accueillir plusieurs types d’appareils compatibles avec la charge sans fil, et ce, sans devoir ôter la coque ou l’étui de protection. Veillez tout de même à ce qu’ils ne dépassent pas les 5 mm d’épaisseur.

Certifié Qi, ce chargeur sans fil à induction peut recharger tous les appareils compatibles, mais attention : seuls les produits conçus par Samsung peuvent profiter d’une puissance de 15W. Les appareils Apple ne pourront profiter que de la charge rapide jusqu’à 7,5 W. Autrement, le Samsung Pad embarque un système de refroidissement avec un ventilateur pour éviter la surchauffe des appareils. Enfin, le chargeur sans fil est livré sans adaptateur : il faudra donc se munir d’un adaptateur secteur de 25 W et d’un câble USB-C vers USB-C.

