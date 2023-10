Une caméra extérieure Full HD pour moins de 35 € ? C’est possible avec Xiaomi

Pour son tarif, la caméra AW200 de Xiaomi filme en 1 080p de jour comme de nuit, et alerte en cas de mouvement détecté. C’est un bon moyen de surveiller votre domicile, et cela, pour seulement 34 euros au lieu de 49 euros habituellement.

Xiaomi s’étend sur de nombreux secteurs, et dans le milieu de la surveillance connectée, la marque propose de un catalogue bien fourni pour satisfaire tous les budgets. Sa caméra AW200 prend la forme d’une petite caméra d’intérieur, qui peut aussi bien être utilisée à l’extérieur. Elle propose des fonctionnalités basiques, mais efficaces pour surveiller son domicile à distance. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle coûte 30 % de moins aujourd’hui.

La Xiaomi Outdoor Camera AW200, c’est quoi ?

Une petite caméra à l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur

Filme en 1 080p et dispose d’une vision nocturne en couleur

Capable de détecter des mouvements

De base à 49,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera AW200 se trouve en ce moment en promotion à 34,99 euros sur le site d’Amazon, mais également sur le site du constructeur.

Idéale en intérieur comme en extérieur

La caméra AW200 de Xiaomi propose un aspect minimaliste avec un revêtement blanc. Sa forme arrondie et ses petites dimensions, elle prendra très peu de place, et si vous souhaitez la déplacer, sa légèreté rendra les choses très faciles. Elle peut facilement se camoufler dans votre intérieur, que ce soit posé à même un meuble, mais aussi être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Son nom complet, Xiaomi Outdoor Camera AW200, indique qu’elle peut très bien être utilisée en extérieur. Elle est capable de résister à la poussière et à l’eau grâce à sa certification IP65, et peut donc s’installer dehors sans craindre les intempéries. Fonctionnant avec fil, vous n’aurez pas besoin de faire attention à l’autonomie de la caméra. Pour la faire fonctionner, il suffit de la brancher, et de télécharger l’application Xiaomi Home et l’associer avec.

Une solution efficace pour garder un œil sur votre domicile

Ce modèle propose une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels. Il est vrai que d’autres références proposées par la marque enregistrent des vidéos en 2K, mais ici la qualité de l’image est des plus convenable. Elle dispose aussi d’un zoom numérique et d’un grossissement des détails. La vision nocturne est de la partie, et en couleur, mais on perd en qualité.

La marque y intègre une intelligence artificielle capable de détecter les personnes et de filtrer les fausses alertes comme lorsque des animaux ou des véhicules passent. Vous allez ensuite recevoir des notifications depuis l’application, dès qu’un mouvement est détecté, et d’avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous sur votre smartphone. Grâce à la présence de micro bidirectionnels, vous allez pouvoir parler et intérargir avec votre interlocuteur ou faire fuir des intrus. Elle donne même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD, qui débloquera le stockage local des images jusqu’à 256 Go, ou si vous préférez, vous pouvez passer par le cloud du constructeur.

