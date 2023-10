Lenovo : super prix pour ce laptop gamer avec RTX 4050 + Core i7 13e gen

Les PC portables gamer coûtant moins de 1 000 euros sont assez rares, surtout ceux intégrant les derniers processeurs et cartes graphiques, et quand cela arrive, il faut s'attendre à des compromis sur le design et la qualité d'affichage. Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait a priori gêner les gamers qui recherchent en priorité la puissance et la fluidité. En ça, le Lenovo LOQ 15IRH8 affiche un excellent rapport performances/prix maintenant qu'il ne coûte que 999 euros chez Boulanger.

Dans le marché des PC portables gaming, on connaît mieux la gamme Legion de Lenovo, mais le constructeur chinois a récemment lancé la gamme LOQ qui conserve les performances en faisant fi de quelques détails esthétiques. Cela a évidemment pour but de tirer les prix vers le bas et de rendre ces appareils plus accessibles pour les gamers avec un budget limité. Ce Lenovo LOQ 15IRH8 avec une RTX 4050 est ainsi plus abordable que la plupart de ses concurrents, et encore plus avec cette réduction de 200 euros chez Boulanger.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en résumé

Un design fonctionnel avec ce qu’il faut de connectique

Les performances de la RTX 4050 avec un Core i7 de 13e génération

Un écran de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 144 Hz

Au lieu d’un prix barrĂ© de 1199,99 euros, le Lenovo LOQ 15IRH8 est maintenant disponible en promotion Ă 999 euros chez Boulanger.

Un laptop gaming qui prĂ©fère aller Ă l’essentiel

Comme indiquĂ© plus haut, le Lenovo LOQ 15IRH8 est un laptop qui fait fi des fioritures esthĂ©tiques afin de tirer les prix vers le bas, on a donc un châssis commun, et mĂŞme très commun. Cette coque en plastique avec le logo LOQ n’est pas un canon de beautĂ© et quasiment aucun Ă©lĂ©ment ne permet de l’identifier en un coup d’Ĺ“il. La connectique propose un ensemble correct avec un port USB-C, trois ports USB-A, un port HDMI 2.0, un port Ethernet et un port jack. Dommage pour l’absence de la norme 2.1 sur le port HDMI et d’un lecteur de carte SD.

Du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran de 15,6 pouces, nous avons une dalle IPS-LCD en dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) qui supporte un taux de rafraĂ®chissement maximal de 144 Hz. Sans grande surprise, la colorimĂ©trie est plutĂ´t terne avec une couverture de 60 % de l’espace sRGB et de 42,7 % de l’espace DCI-P3, la luminositĂ© ne fait pas non plus de miracle puisqu’elle peine Ă atteindre la promesse des 350 cd/m² du constructeur. Un sacrifice acceptable pour pouvoir mettre la main sur une telle configuration Ă moins de 1 000 euros.

Une puissance de monstre dans le châssis

Il existe plusieurs configurations du Lenovo LOQ 15IRH8 et celle-ci embarque une RTX 4050 pour carte graphique. Il s’agit de l’un des GPU dernière gĂ©nĂ©ration de Nvidia et ses performances sont comparables avec celles de la RTX 3060, en clair, cette carte graphique peut faire tourner tous les jeux rĂ©cents en Full HD. Il faut cependant faire quelques compromis au niveau des graphismes sur les derniers hits pour garder une bonne fluiditĂ© mais on peut toujours profiter des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3.

Quant au processeur, il s’agit d’un Intel Core i7-13620H dotĂ© de 10 cĹ“urs et pouvant atteindre une frĂ©quence turbo de 4,9 GHz, il est assistĂ© par 16 Go de RAM DDR5 pour assurer le multitâche. Pour un laptop de moins de 1 000 euros, c’est très bon. La gestion thermique n’est cependant pas parfaite Ă cause du châssis en plastique qui Ă©vacue plus difficilement la chaleur et la ventilation qui peut devenir très bruyante. Enfin, l’autonomie ne s’Ă©lève qu’Ă 4 Ă 5 heures en usage bureautique, ce qui n’est pas surprenant pour un laptop gaming.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lenovo LOQ 15IRH8.

Afin de comparer le Lenovo LOQ 15IRH8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gamer du moment.

