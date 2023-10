Besoin de place pour Assassin’s Creed Mirage sur PS5 ? Ce SSD 2 To n’est qu’à 95 €

Les SSD NVMe sont aujourd'hui les solutions de stockage les plus populaires, ils étaient particulièrement onéreux il y a peu encore mais il est dorénavant possible de mettre la main sur des modèles de 2 To en interface PCIe 4.0 pour moins de 100 euros. C'est en ce moment le cas du Netac NV7000-t, un modèle parfaitement compatible avec la PS5 et qui est à seulement 95,19 euros chez Amazon.

C’est aujourd’hui, le 5 octobre, que sort Assassin’s Creed Mirage, un jour très attendu pour les fans de la licence qui attendaient cet opus « retour aux sources » de pied ferme. Un espace de 40 Go est toutefois nécessaire pour installer ce jeu, même si c’est faible comparé à d’autres jeux PS5, ça prend tout de même de la place dans le stockage de 667 Go de la console de Sony. Installer un deuxième SSD dans la PS5 est donc vivement recommandé pour agrandir son espace de stockage et en ce moment, ce Netac NV7000-t de 2 To est à -30 % chez Amazon.

Le Netac NV7000-t en quelques points

Une grande capacité de stockage de 2 To

Des performances qui le rendent compatible avec la PS5

Un dissipateur thermique intégré

Au lieu de 135,99 euros habituellement, le Netac NV7000-t (2 To) est maintenant disponible en promotion à 95,19 euros chez Amazon. N’oubliez pas de cocher le coupon vendeur pour profiter d’une réduction de 30 % sur cet article.

Un SSD pour accueillir les dernières sorties vidéoludiques

Les dernières et prochaines semaines sont riches en termes de sorties vidéoludiques, aussi les gamers possédant une PS5 feraient mieux de préparer leur console en installant un deuxième SSD NVMe. Cela requiert un peu de bricolage mais pas de panique, la rédaction de Frandroid a rédigé ce guide d’installation et le processus ne porte pas atteinte au sceau de garantie. Une fois le SSD installé, il est possible de profiter d’un espace supplémentaire de 2 To, soit 2 000 Go.

Le Netac NV7000-t est un SSD NVMe en interface PCIe 4.0 et si on en croit sa fiche technique, on peut le placer dans la fourchette haute, que ce soit au niveau des performances, du rapport qualité-prix ou de l’endurance. Il est même accompagné d’une garantie constructeur de 5 ans tandis que certains modèles se contentent d’une garantie de 3 ans. Cette version de 2 To affiche une endurance de 1 200 TBW, c’est-à-dire que les premiers signes de fin de vie apparaissent après que 1 200 To de données aient été écrites dessus.

De grosses performances en PCIe 4.0

Un SSD NVMe doit répondre à plusieurs critères pour pouvoir être compatible avec la PS5, pour commencer, une vitesse de lecture minimale de 5 500 Mo/s est nécessaire. Le Netac NV7000-t franchit aisément ce seuil puisque ses performances s’élèvent à 7 300 Mo/s en débit de lecture et à 6 700 Mo/s en débit d’écriture. Dans la pratique, cela se traduit par des temps de chargement quasi-instantanés en jeu et des installations qui ne durent qu’une poignée de secondes.

Un autre critère important est la présence d’un dissipateur thermique sur le SSD, la PS5 peut de temps en temps être soumise à des excès de chaleur et le dissipateur permet de l’évacuer plus facilement et de conserver des performances stables pendant ces pics de température. On ne dirait pas comme ça mais le Netac NV7000-t embarque bien un dissipateur de chaleur sous la forme d’une fine plaque de métal collée sur sa face avant.

Afin de comparer le Netac NV7000-t avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et disques durs externes pour sa PS5.

