Galaxy Tab S9 FE : déjà une baisse de prix pour la nouvelle tablette Samsung

La Galaxy Tab S9 FE est une tablette qui copie les modèles plus premium de sa génération, avec quelques compromis. Sortie le 04 octobre, la voilà déjà en promotion dans sa version 256 Go : 529 euros au lieu de 599 euros.

Samsung, c’était abstenu de proposer une gamme FE sur ses Galaxy Tab S8. En 2023, la firme sud-coréenne corrige cela, et présente les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus. Les deux appareils gardent la même philosophie qu’autrefois, à savoir, proposer une expérience proche du haut de gamme, mais avec quelques concessions pour alléger la facture. Elles restent intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent une tablette efficace sans payer le prix fort, c’est d’ailleurs le cas avec la Tab S9 FE qui perd déjà 70 euros de son prix dans sa version 256 Go.

Les atouts de la Samsung Galaxy Tab S9 FE

De belles finitions avec un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Une puce Exynos 1380 efficace et la fluidité de OneUI

Une autonomie satisfaisante

Disponible dans sa version 256 Go à 599 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE est actuellement remisée à 529 euros sur le site d’Amazon.

Aussi élégante que le modèle plus premium

La Samsung Galaxy Tab S9 FE ne fait pas tache face aux autres tablettes sur le marché. Cette ardoise reflète le savoir-faire de Samsung et reprend les traits de la Tab S9. Elle offre un design très épuré tout en aluminium, avec des tranches plates et des coins arrondis.

Les premières concessions commencent dès l’allumage de la tablette. Pas d’écran Amoled, ici, on est sur une dalle IPS LCD de 10,9 pouces. C’est assez dommage de ne pas profiter d’une technologie d’affichage comme l’Oled, mais il a fallu abaisser le prix sur cette version. Elle reste tout de même agréable à regarder grâce à sa définition de 2 560 x 1 600 pixels, sa bonne luminosité montant jusqu’à 600 nits. Et si la dernière Tab S7 FE se contentait d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz, la S9 FE est capable de monter jusqu’à 90 Hz.

Avec des concessions acceptables

À l’intérieur, on ne retrouve pas de puce Snapdragon comme sur les modèles plus haut de gamme de la marque, mais une puce Exynos 1380 accompagné de 8 Go de RAM ici. Le Galaxy A54 embarque la même puce, on peut donc en déduire que la tablette offre une expérience similaire. Vous allez pouvoir regarder du contenu, et même jouer, à condition de ne pas être trop regardant sur la qualité graphique. L’ardoise du géant coréen accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien.

Si vous comptez y passer du temps, sachez qu’elle est dotée d’une batterie de 8 000 mAh. D’après la marque, la Tab S9 FE est capable de tenir pendant 18 heures en lecture vidéo. Enfin, pour la recharge, il ne faudra pas être pressée puisque son chargeur permet de récupérer 100 % de l’énergie en 81 minutes. À noter, le S Pen est de la partie — de quoi ravir les plus créatifs.

Si vous avez un budget restreint et que vous souhaitez découvrir d’autres références que la Galaxy Tab S9 FE de Samsung, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures tablettes pas chères en 2023.

