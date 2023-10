Pour économiser sur sa facture, ce thermostat connecté Tado° V3+ est en promotion

Alors oui, nous sommes mi-octobre et il fait encore 30 °C dans certaines régions en France, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'hiver sera clément. Avec le contexte de hausse des prix de l'énergie, on n'est jamais trop prévoyant en s'offrant ce thermostat connecté qui permet de mieux surveiller sa consommation et faire ainsi des économies sur ses factures. En ce moment, le kit comprenant le Tado° V3+ avec deux têtes thermostatiques est à 179,99 € au lieu de 219,99 € chez Boulanger.

Cela fait déjà plus d’un an qu’Emmanuel Macron formulait « la fin de l’abondance » en prévision de la crise énergétique qui s’annonçait dure. Aujourd’hui encore, l’heure doit encore être à la sobriété avec une inflation qui stagne, mais des prix de l’énergie qui s’apprêteraient à repartir à la hausse. Pour réduire sa consommation et amortir le montant de ses factures, il existe plusieurs solutions telles que ce thermostat connecté Tapo° V3+ en promotion à -20 %, un dispositif qui permet entre autres de mieux surveiller sa consommation.

Le Tado° V3+ en quelques points

Compatible avec la majorité des systèmes de chauffage

Pour garder une bonne température chez soi et faire des économies d’énergie

Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri

Au lieu de 219,99 euros habituellement, le kit Tado° V3+ avec deux têtes thermostatiques intelligentes est maintenant disponible en promotion à 179,99 euros chez Boulanger. La tête thermostatique Tado° vendue à l’unité est également en promotion chez le même marchands à 47,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Le thermostat connecté Tado V3+ est aussi vendu seul en promotion à 129,99 euros chez Rue du Commerce.

Un kit conçu pour être installé facilement

Ce kit Tado° a avant tout été conçu pour pouvoir être installé facilement par des particuliers. Il suffit d’appairer le bridge internet avec le réseau Wi-Fi du foyer afin qu’il puisse se connecter au thermostat. Il faut ensuite suivre les prochaines étapes affichées sur l’application qui vous guide pas à pas. En général, l’installation ne pose pas de soucis, d’autant plus que ce thermostat est compatible avec 95 % des systèmes de chauffage existants (chaudière, chauffage au sol, gaz, fioul, etc…) d’après le constructeur.

Idem pour les têtes thermostatiques intelligentes, ces dispositifs reliés au thermostat connecté s’installent directement sur le système de chauffage comme le radiateur afin que le thermostat connecté puisse le contrôler à distance. Les têtes sont fournies avec six modèles différents d’adaptateurs et garantissent ainsi une grande compatibilité avec les systèmes de chauffage existants.

Contrôler la température de chez soi n’a jamais été aussi facile

Concrètement, à quoi sert un thermostat connecté ? En plus de pouvoir surveiller sa consommation et de pouvoir régler la température depuis son smartphone ou sa tablette, il est possible de créer des routines comme baisser la température de deux degrés quand tout le monde est couché et la remonter à l’heure du lever. Le thermostat alerte également lorsqu’il n’y a plus personne dans la maison ou lorsqu’une fenêtre est ouverte et coupe alors le chauffage pour ne pas consommer inutilement de l’énergie.

Il est possible de programmer plus intelligemment le chauffage, par exemple couper le chauffage lors des journées de travail et le relancer une ou deux heures avant de rentrer chez soi. On peut aussi programmer une température différente dans chaque pièce ou même d’adapter automatiquement celle-ci selon la météo extérieure. L’application propose tout un tas de statistiques sur la température mais aussi le niveau d’humidité et la qualité de l’air à l’intérieur, sans oublier les économies réalisées grâce au thermostat connecté. Enfin, comme la plupart des objets connectés, le thermostat est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri et répond ainsi aux commandes vocales.

Afin de comparer le Tado° V3+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs thermostats connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.