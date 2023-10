Déjà abordable, cette caméra extérieure Xiaomi est encore plus à prix cassé sur Amazon

La caméra de surveillance extérieure Xiaomi Outdoor Camera AW200 est un modèle rassurant qui peut filmer en Full HD et qui s'accompagne d'une vision nocturne en couleur. Le tout, pour un prix encore plus bas que d'habitude : Amazon la propose en effet à 34,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Xiaomi ne compte pas délaisser le marché des objets connectés dédiés à la surveillance. Dans son catalogue, on trouve par exemple plusieurs références de caméras, certaines ayant vocation à être installées en intérieur quand d’autres peuvent aussi être utilisées à l’extérieur grâce à leur résistance aux intempéries. C’est le cas de la Xiaomi Outdoor Camera AW200, qui propose plusieurs fonctionnalités rassurantes, et qui peut même filmer en couleur de nuit, ce qui est plutôt rare sur le marché. Bref, un produit complet, qui a en plus l’avantage d’être encore plus accessible que d’habitude grâce à une réduction de 15 euros.

Ce que propose la Xiaomi Outdoor Camera AW200

Une certification IP65

Des images filmées en Full HD

Une vision nocturne en couleur

Initialement proposée à 49,99 euros, la Xiaomi Outdoor Camera AW200 est désormais affichée à 34,99 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la platefore.

Une petite caméra discrète et résistante

La Xiaomi Outdoor Camera AW200 se présente sous la forme d’une petite caméra ronde très discrète conçue pour être installée en extérieur. Certifiée IP65, elle est en effet résistante à la poussière et à l’eau, et son haut-parleur, son micro et sa prise d’alimentation sont tout aussi étanches. Les intempéries ne pourront donc pas l’abîmer. La caméra de surveillance est par ailleurs dotée d’un socle amovible et flexible, ce qui facilite grandement son installation sur tout type de surface : au-dessus d’une porte d’entrée, près d’une clôture…

Notez tout de même que si elle a plutôt vocation à surveiller l’entrée de votre domicile, la Xiaomi Outdoor Camera AW200 peut tout aussi bien être installée en intérieur. Compact, elle ne prend que très peu de place et peut facilement se faire oublier. Vous pourrez ainsi la poser sur un meuble, sur une cheminée, ou même au plafond.

Une vision nocturne en couleur rassurante

La Xiaomi Outdoor Camera AW200 est dotée de plusieurs fonctionnalités qui peuvent grandement rassurer leurs utilisateurs au quotidien. Elle peut notamment filmer en Full HD pour fournir des images suffisamment nettes de jour. La grande ouverture F1.6 permet quant à elle de capturer plus de lumière pour des vidéos encore plus détaillées. De nuit, c’est même une vision nocturne en couleur et en 1080p qui est ici proposée. On aura certainement pas la même qualité qu’en pleine journée, mais le fait de pouvoir visionner des images avec des couleurs naturelles même dans des conditions d’éclairage très basses est tout de même bien appréciable. Une vision nocturne infrarouge est aussi disponible et permet de voir clairement dans le noir. Si vous souhaitez enregistrer les vidéos capturées par la caméra, vous pourrez choisir entre un stockage local jusqu’à 256 Go, via microSD, et le cloud du constructeur (gratuit pendant trois mois).

La caméra peut par ailleurs détecter les mouvements et alerter l’utilisateur avec l’envoi d’une notification sur le smartphone. La Xiaomi Outdoor Camera AW200 est même apte, grâce à l’intelligence artificielle, à filtrer les fausses alertes, comme lorsque des animaux ou des voitures passent simplement devant la caméra. Si un visiteur, indésirable ou non, se présente devant la porte, il est également possible d’interagir avec grâce à l’audio bidirectionnel, qui peut fonctionner jusqu’à 5 mètres. Enfin, Xiaomi a aussi pensé aux artistes ou à celles et ceux qui aiment contempler la nature en équipant sa caméra d’une fonction « Time-Lapse », qui permet par exemple d’enregistrer un lever ou un coucher de soleil en accéléré.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui pourront aussi veiller sur votre domicile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance extérieures du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.