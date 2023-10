Vous n’avez pas la fibre et moins de 26 ans ? Cette offre va forcément vous intéresser

Vous avez moins de 26 ans, vous cherchez à vous équiper d'une connexion fiable chez vous mais vous ne disposez pas de la fibre ? Il serait bon de jeter un œil à cette offre spéciale de chez Bouygues Télécom avec une belle réduction sur les forfaits box 4G et 5G.

Bouygues Télécom vient proposer une nouvelle offre spéciale pour les étudiants ou les jeunes actifs (ou non) de moins de 26 ans. Cette offre concerne les deux box 4G et 5G proposées par l’opérateur. L’avantage de ces box est qu’elles ne nécessitent pas d’installations et surtout immédiatement chez soi. Elles sont également sans engagement et il est aussi possible de suspendre son abonnement.

Que proposent les abonnements 4G et 5G box pour les moins de 26 ans chez Bouygues Télécom ?

Jusqu’à 1,5 Gb/s en téléchargement et 58 Mb/s en envoi pour la box 5G

Jusqu’à 220 Mb/s en téléchargement et 38 Mb/s en envoi pour la box 4G

Un prix bas sans condition de durée

un bouquet TV de 70 chaînes

Un abonnement à Amazon Prime offert pendant 12 mois

L’offre spéciale de Bouygues Telecom côté box 4G et 5G est uniquement pour les nouveaux clients de moins de 26 ans. L’abonnement à la box 4G est à 22,99 euros par mois et celle en 5G est à 27,99 euros mensuels.

Ce n’est pas la fibre, mais c’est presque tout comme

Les offres box 4G et 5G chez Bouygues Télécom représentent le chainon manquant parfait entre la fibre et l’ADSL. En 4G, la box permet d’obtenir des débits descendants théoriques (téléchargement) de 220 Mb/s et jusqu’à 1,1 Gb/s en 5G. La box 4G est compatible avec le Wi-Fi 5 et la 5G avec le Wi-Fi 6 pour profiter d’une connexion à Internet sans fil chez vous. L’avantage est que leurs installations sont quasi immédiates et que vous n’avez pas besoin de faire venir un installateur pour les branchements. C’est un compromis parfait pour toutes personnes ne pouvant avoir la fibre à domicile et ne pouvant pas se contenter de l’ADSL.

La TV en plus avec 70 chaines

La TV vient aussi s’intégrer à l’offre. Le bouquet TV comporte 70 chaînes, toutes accessibles via la plateforme web de b.tv. En plus de la TV, les abonnements profitent aussi d’un abonnement gratuit à Amazon Prime de 12 mois. En revanche, il va falloir faire une croix sur la téléphonie fixe, forcément indisponible dans cette offre.

