OnePlus Open : voici où précommander le premier smartphone pliable de OnePlus

Le OnePlus Open vient officiellement d'être annoncé et la date de sortie est pour bientôt, il s'agit du 26 octobre, soit la semaine prochaine. Durant cette semaine précédant cette sortie tant attendue, ce nouveau smartphone pliable peut être précommandé et les premiers clients peuvent bénéficier de certains avantages et récompenses. Voici où se passe la précommande et quels sont ces bonus à l'achat.

Après Samsung, Honor, Oppo ou encore Huawei, c’est au tour de OnePlus de se lancer sur le marché des smartphones pliables avec un modèle qui pourrait rivaliser avec les cadors du marché : le OnePlus Open. Celui-ci pourrait bien voler la vedette au Samsung Galaxy Z Fold 5, étant un nouvel entrant sur le marché restreint des formats Fold avec la particularité de tout miser sur son appareil photo Hasselblad. Disponible à la vente la semaine prochaine, il est déjà disponible en précommande.

Où précommander le OnePlus Open ?

Le OnePlus Open sera officiellement disponible à partir du 26 octobre en une unique configuration de 512 Go de stockage et 16 Go de RAM et en coloris Emerald Dusk. Entre le 19 octobre et le 26 octobre, il est possible de le précommander en boutique officielle au prix de 1 849 euros et sur cette période, on peut profiter de plusieurs avantages : une paire offerte d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 2 d’une valeur de 179 euros, une réduction de 10 % pour les étudiants et la possibilité de payer en trois fois.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Open. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus Open au meilleur prix ?

Le OnePlus Open s’apprête-t-il à plier la concurrence ?

Le OnePlus Open est le tout premier smartphone pliable du constructeur chinois, mais il a déjà toutes les cartes en main pour souffler la première place à Samsung et Honor, à commencer par son design fin et léger. D’après OnePlus, son nouveau smartphone ne pèse que 245 grammes, c’est plus qu’un smartphone, mais moins qu’un pliant au format Fold. Il est aussi plus fin avec une épaisseur de 5,8 mm lorsqu’il est déplié et de 11,7 mm en position pliée. À l’instar des concurrents, le OnePlus Open adopte une charnière en goutte d’eau avec une espérance de vie à hauteur d’un million de pliages.

Le OnePlus Open est particulièrement attendu sur son appareil photo Hasselblad. La configuration du module au dos se compose comme ceci : un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 64 Mpx avec zoom optique x3 et zoom sans perte x6. On retrouve également deux capteurs frontaux, l’un de 32 Mpx sur l’écran extérieur et l’autre de 20 Mpx sur l’écran intérieur. Le constructeur chinois promet des résultats exceptionnels, comparables à ceux du Samsung Galaxy S23 Ultra. Il met également en avant un zoom numérique x120 qui, soyons honnêtes, ne servira strictement à rien dans la pratique.

Au niveau des écrans Fluid Amoled ProXDR, nous avons d’une part une dalle externe de 6,31 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant s’élever jusqu’à 120 Hz, et une dalle interne de 7,82 pouces avec la même configuration. Le plus intrigant concerne la luminosité, OnePlus annonce en effet un pic de 2 800 cd/m² alors que nos yeux se remettent à peine de l’impressionnant pic de l’iPhone 15 Pro qui pointe à quasiment 2200 cd/m². Il faudra lire notre test pour s’en faire une idée.

Enfin, le OnePlus Open fait le choix du processeur Android le plus puissant du moment : le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit du même SoC dont sont équipées les gammes de Samsung Galaxy S23, de Xiaomi 13 et les derniers pliants de Samsung, le Z Flip 5 et le Z Fold 5. Ce SoC n’est pas seulement un monstre de puissance brute, il se montre aussi exemplaire en gestion thermique et en efficience énergétique. Niveau autonomie, le OnePlus Open compte sur une batterie de 4 805 mAh capable de tenir deux journées en usage modéré et il se paye le luxe d’une recharge rapide de 67 W capable de refaire le plein en 42 minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus Open.

Afin de comparer le OnePlus Open avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.