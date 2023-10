De 2 799 € à 979 €, voici la fabuleuse promo sur ce TV 4K Neo QLED de 55″ signé Samsung

Le Black Friday n'est que dans un mois, certes, mais on a déjà l'impression d'y être avec ce deal sur le Samsung TQ55QN95C, un TV 4K Neo QLED présenté lors du CES 2023 et sorti en début d'année. En plus d'une qualité d'image exceptionnelle, ce téléviseur profite de nombreuses fonctionnalités et technologies lui conférant une polyvalence à toute épreuve. Préparez déjà la CB puisque le Samsung TQ55QN95C voit son prix dégringoler de 2 799 euros à 979 euros chez Ubaldi.

Sur le marché des téléviseurs, deux acteurs se disputent la première place : LG et Samsung. Si le premier est spécialiste de l’affichage OLED, Samsung se dédie depuis des années à la technologie QLED qu’il ne cesse d’étoffer et a récemment conçu des TV avec un affichage Neo QLED. Cette dernière est très coûteuse, mais promet une qualité d’image comme on en voit rarement, et pour une fois, elle devient accessible à travers ce Samsung TQ55QN95C qui voit son prix chuter de 65 % chez Ubaldi grâce à plusieurs offres.

Le Samsung TQ55QN95C en résumé

Un écran 4K Neo QLED de 55 pouces

Un système audio en 4.2.2

HDR10+, HDR HLG, Dolby Atmos, AMD FreeSync Premium Pro, etc.

La version 7.0 de Tizen

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming 4K 120 FPS

Au lieu de 2 799 euros à son lancement, le Samsung TQ55QN95C est maintenant disponible en promotion à 979 euros chez Ubaldi grâce à une réduction de 820 euros et à cette offre de remboursement de 1 000 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung TQ55QN95C. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung TQ55QN95C au meilleur prix ?

De la Neo QLED pas laide du tout

La Neo QLED est apparue sur les étals de Samsung en 2021, il s’agit d’une technologie d’affichage qui allie un rétroéclairage avec des Mini LED et un filtre à boîte quantique QLED, ce qui donne une excellente luminosité ainsi qu’un rapport de contraste se rapprochant encore plus de l’OLED. En clair, c’est une qualité d’affichage ultra haut de gamme dont profite ce Samsung TQ55QN95C, en plus de sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et de son Neural Quantum Processor 4K qui se charge de l’upscaling et de l’optimisation des images à la source.

La qualité d’image ne s’arrête pas là puisque le Samsung TQ55QN95C profite de plusieurs traitements d’image HDR : HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming ou encore HDR HLG. Avec la Neo QLED, ces technologies ont encore plus d’effets qu’avec un affichage QLED ou LED. Le système audio en 4.2.2 n’est pas en reste, nous avons ici quatre haut-parleurs, deux woofers et deux plafonniers pour une puissance de 70 W RMS ainsi que plusieurs technologies renforçant l’immersion comme Object Tracking Sound+ et la compatibilité avec Dolby Atmos.

Un téléviseur pas avare en fonctionnalités

Cette génération de téléviseurs Samsung tourne avec la version 7.0 de Tizen, le logiciel développé par Linux et dont se sert le constructeur sud-coréen pour ses Smart TV. On retrouve toujours un accès direct aux principales plateformes de SVOD comme Netflix et Disney+ ainsi qu’un gaming hub pour accéder aux plateformes de services de jeu à la demande, sans oublier la compatibilité avec SmartThings, la solution domotique de Samsung. La compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Bixby et Google Assistant est toujours de la partie, d’ailleurs, cette dernière version de Tizen affiche un mini avatar qui illustre les interactions avec l’assistant.

Enfin, le Samsung TQ55QN95C embarque quatre ports HDMI 2.1 qui permettent de se lancer dans les parties de jeux vidéo en 4K 120 FPS en y branchant sa PS5 ou sa Xbox Series X. D’ailleurs, ces ports HDMI sont capables de faire circuler les flux jusqu’en 4K 144 Hz. On retrouve aussi une compatibilité eARC, l’idéal pour les possesseurs d’une barre de son, ainsi que les technologies ALLM et AMD FreeSync Premium Pro pour jouer dans des conditions optimales et sans temps mort.

Afin de comparer le Samsung TQ55QN95C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV Samsung du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.