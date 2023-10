En quoi ce TV 4K QLED 55″ à moins de 500 € est une vraie bonne affaire ?

Le TV QLED Hisense 55E7KQ Pro est un modèle idéal pour celles et ceux qui veulent non seulement regarder leurs séries dans les meilleures conditions, mais aussi jouer à des jeux de manière ultra-fluide. Et sans se ruiner, tant qu'à faire. Justement, ce TV peut vous revenir à 499 euros au lieu de 799 euros chez Darty.

Hisense est devenu une valeur sûre sur le marché des TV QLED à prix contenu. La marque chinoise parvient en effet à concevoir des téléviseurs complets dotés d’une excellente qualité d’image, aussi bien taillés pour les séries et les films que pour le gaming, tout en proposant des tarifs agressifs. Le modèle 55E7KQ Pro en est un bon exemple, avec sa dalle de qualité aux multiples compatibilités, son taux de rafraîchissement capable de grimper jusqu’à 144 Hz ou encore ses ports HDMI 2.1. Le tout est actuellement proposé à moins de 500 euros, ce qui est une vraie bonne affaire.

Les atouts du TV QLED Hisense 55E7KQ Pro

Une dalle QLED 4K de 55 pouces + rafraîchie jusqu’à 144 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, HDR 10 et HLG

3 ports HDMI 2.1 qui autorisent le VRR et l’ALLM

Initialement affiché à 799 euros, puis réduit à 649 euros, le TV QLED Hisense 55E7KQ Pro peut désormais vous revenir à 499 euros chez Darty.

Un dalle QLED de qualité et de multiples compatibilités

La qualité de la dalle du Hisense 55E7KQ Pro est probablement ce qui nous intéresse le plus ici au vu de son prix vraiment contenu. Tout d’abord, on a droit à une diagonale de 55 pouces (139 cm), soit une taille idéale pour tous les intérieurs. De quoi largement profiter des beaux contrastes permis ici par le QLED, qui promet en plus un excellent traitement de l’image.

Outre cette technologie, on a aussi droit à une définition 4K (3 820 x 2 160 pixels), qui va contribuer à rendre les contenus diffusés bien plus nets, mais aussi à de multiples compatibilités du HDR, à savoir le Dolby Vision, les HDR10 et HDR10+, ainsi que le HLG. La partie sonore n’a pas non plus été négligée avec l’intégration du Dolby Atmos et du DTS:X, qui assurent un résultat bien immersif et enveloppant grâce à un audio spatialisé.

Un TV avec un mode 144 Hz

Si le TV QLED Hisense 55E7KQ Pro est particulièrement adopté au visionnage de séries et de films, il ne fera également pas tâche chez les joueurs puisqu’il intègre plusieurs fonctionnalités gaming bien pratiques. On a d’abord droit à 3 ports HDMI 2.1 qui prennent en charge l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour minimiser les effets de latence et offrir une assez bonne réactivité, ainsi que le VRR (Variable Rate Refresh). De plus, un mode Jeu Pro permet de bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui offre une excellente fluidité lors des parties. Notons aussi la présence du traitement MEMC, qui se charge lui aussi de maximiser la fluidité de l’image. Une manière de compenser l’absence de la 4K@120 Hz, puisque selon la marque, le taux de rafraîchissement varie de 48 Hz à 60 Hz sous la 4K. Dommage pour les détenteurs d’une console next-gen.

Enfin, côté système d’exploitation, ce modèle Hisense tourne sous Vidaa U, l’OS maison de la marque. Ce dernier met à disposition un grand nombre d’applications phares de streaming, notamment, et assure une navigation fluide entre les différents menus. Le catalogue d’applications est tout de même moins fourni que celui d’Android TV. L’assistant vocal Alexa est par ailleurs de la partie, ainsi que Vidaa Voice, la technologie de contrôle vocal développée par Hisense.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles QLED de la même taille que le TV de Hisense avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K 55 pouces (OLED, QLED ou LCD) du moment.

