Cette multriprise connectée en promotion à moins de 20 € est idéale pour contrôler vos appareils électriques

Si vous souhaitez piloter plus facilement vos appareils électriques chez vous, tout en faisant des économies d'énergie, vous pourrez vous tourner vers la multiprise connectée de Meross. Cet objet pratique, utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ne coûte que 19 euros au lieu de 36 euros chez Amazon.

Les amateurs de domotique savent à quel point les prises connectées peuvent rendre le quotidien bien plus facile. Celles qu’on appelle aussi « Smart Plug » permettent en effet à leur utilisateur de déclencher ou éteindre un grand nombre d’objets électriques présents au domicile à distance avec un smartphone ou même grâce à des assistants vocaux. Mais les prises connectées ont un défaut : elles ne peuvent contrôler qu’un seul produit à la fois. D’où l’intérêt d’opter pour une multiprise connectée, comme celle que propose actuellement Meross. Celle-ci a en plus l’avantage de pouvoir fonctionner à l’extérieur. Si l’objet vous tente, sachez qu’il coûte actuellement moins de 20 euros.

Les avantages de la multiprise connectée Meross

Sa certification IP44

Sa compatibilité avec Apple HomeKit, Siri, Alexa, Google Assistant

La possibilité de programmer des routines

Initialement affichée à 36,99 euros, puis réduite à 32,99 euros, la multiprise connectée Meross est désormais proposée à 19,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 13 euros à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une multiprise connectée étanche

Si la multiprise connectée Meross peut tout à fait être utilisée en intérieur, elle peut aussi et surtout être installée à l’extérieur du domicile puisque son boîtier bénéficie de la certification IP44. La multiprise est ainsi capable de résister aux projections d’eau et à l’humidité ainsi que de fonctionner sous une pluie de faible intensité. Ce n’est toutefois pas une raison pour l’immerger ou la mouiller volontairement, et en cas de pluie forte, il faudra la ramener au sec à l’intérieur.

Pour mettre en marche cette multiprise intelligente, rien de plus simple : elle doit juste être connectée au réseau Wi-Fi du domicile et être configurée depuis l’application Meross, à installer sur son smartphone (avec iOS 13 et plus ou Android). Les deux prises 10A contenues dans cette multiprise pourront ensuite accueillir des appareils électriques, qui pourront d’ailleurs être contrôlés individuellement. Toutefois, les appareils qui requièrent une trop grande puissance pour fonctionner ne doivent pas y être branchés, à l’image des pompes à eau ou des moteurs. Le risque est d’alors de faire naître de dangereuses surtensions.

Piloter facilement ses appareils

Les appareils électriques branchés sur cette multiprise connectée Meross pourront donc être déclenchés ou éteints en un seul geste sur son smartphone, et ce, même à distance. Éclairage, chauffage d’appoint, climatiseur, ventilateur, réveil… Tous ces appareils électriques non connectés pourront être pilotés très facilement. De plus, grâce aux compatibilités avec Siri, Alexa ou encore Google Assistant, les requêtes vocales seront aussi possibles, histoire de se faciliter encore plus la vie au quotidien. Ajoutons également les compatibilités avec Apple HomeKit, les Echo Dot, Google Home ou encore Nest Hub, idéales si vous souhaitez utiliser la multiprise avec votre enceinte connectée.

Enfin, la multiprise connectée de Meross permet aussi de programmer des routines de déclenchement ou d’extinction via l’application, comme par exemple caler l’allumage de lumières extérieures sur le coucher de soleil. Une minuterie est aussi disponible pour que vos appareils s’éteignent automatiquement au bout d’un certain temps. Une bonne manière de faire des économies d’énergie, donc.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles similaires, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures multiprises connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.