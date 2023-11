Oui, Nokia commercialise ses propres laptops et ils sont en promotion à moins de 400 €

On la croyait jetée dans les oubliettes, mais la marque Nokia survit encore et toujours aux assauts du temps à l'image de son 3310. Le constructeur finlandais continue de commercialiser des smartphones et l'année dernière, il dévoilait par l'entremise de son licencié français Off Global son premier ordinateur portable, le PureBook Pro. Lancé à 699 euros dans sa version de 15,6 pouces, il est aujourd'hui disponible à 379,99 euros chez Amazon.

Aujourd’hui encore, Nokia est associé à ses téléphones portables indestructibles dont le souvenir lui colle comme le sparadrap du capitaine Haddock, si bien qu’on oublie souvent le reste de son catalogue. Par exemple, le constructeur finlandais dévoilait l’année dernière son tout premier ordinateur portable dans le plus grand des silences, le Nokia PureBook Pro qui est en ce moment en promotion, à moitié prix dans ses versions de 15 et de 17 pouces chez Amazon et Electro Dépôt.

Le Nokia PureBook Pro en quelques points

Un écran IPS-LCD en Full HD en format 16:9

Un Intel Core i3-1220P avec 8 Go de RAM DDR4

Une autonomie convenable pour un laptop bureautique

Au lieu de 699 euros habituellement, le Nokia PureBook Pro de 15,6 pouces est maintenant disponible en promotion à 379,99 euros chez Amazon (vendu par vendeur tiers La Collection). De même pour la version de 17,3 pouces en promotion à 399,97 euros chez Electro Dépôt au lieu de son prix de lancement de 799 euros.

Un laptop simple comme Nokia

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Nokia PureBook Pro ne fait pas vraiment l’effort de se démarquer de la concurrence, il vise surtout un public familial ou des étudiants n’ayant pas les moyens de s’offrir un ultrabook haut de gamme. Même la construction se contente du minimum syndical. Le châssis est en plastique et est recouvert d’aluminium et avec une épaisseur de 19.5 mm (pour la version de 17 pouces) et un poids de 2.5 kg, il n’a pas vraiment été pensé pour la mobilité et ne peut être qualifié d’ultrabook.

La connectique se contente d’un port USB-A, de deux ports USB-C, d’un lecteur de cartes microSD, d’une prise jack 3.5 mm ainsi que des modules sans fil Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Dans cet ensemble, on remarque surtout l’absence de port HDMI, pourtant commun sur les laptops, peu importe la tranche de prix. Quant à l’écran, il s’agit d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) en format 16:9. Il dispose d’un traitement anti-reflets permettant de l’utiliser dans un environnement lumineux.

Une configuration équilibrée pour un usage courant

Le Nokia PureBook Pro tourne avec un Intel Core i3-1220P assisté de 8 Go de RAM DDR4, ce processeur est doté de 10 cœurs et peut atteindre une fréquence d’horloge maximale de 4,4 GHz. Nous sommes loin de la puissance d’un MacBook, mais ce n’est pas le but du PureBook Pro qui se cantonne à une utilisation bureautique et à un peu de divertissement. Il devrait être possible de lancer des jeux légers ou de faire de la retouche photo avec sa solution graphique embarquée, Intel Iris Xe.

Le stockage est assuré ici par un SSD NVMe de 512 Go pour avoir ainsi un lancement rapide des logiciels. Enfin, le Nokia PureBook Pro embarque une batterie de 57 Wh dans sa version de 15 pouces et de 63 Wh dans celle de 17 pouces. Les deux versions profitent à peu près de la même autonomie, à savoir une durée entre 6 et 7 heures en usage bureautique, ce qui est convenable pour une journée de travail. Le chargeur USB-C de 65 W permet quant à lui une recharge complète en à peu près deux heures.

Afin de comparer le Nokia PureBook Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.