Lenovo déstocke l’un de ses puissants laptops gaming avec RTX 4060 + i7 13e gen

Un PC portable dédié au gaming demande un budget assez important. Heureusement chez Lenovo, le prix du Legion 5i avec une RTX 4060 et un i7-13700H s’adoucit en passant aujourd'hui de 1 699 euros à 1 299 euros sur le site officiel du fabricant.

Lenovo s’est fait une réputation côté gaming avec sa gamme Legion sur ses PC portables. En effet, le constructeur propose des machines aux configurations solides, qui permettent de faire tourner les titres les plus gourmands, sans aucun accroc, à l’image du Lenovo Legion Slim 5i. Ce modèle est d’habitude proposé à un prix très élevé, mais cette remise de plus de 20 % vient adoucir la facture.

Le Lenovo Legion Slim 5i 16 propose…

Un écran IPS WQXGA de 16 pouces + 240 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 4060 + i7-13700H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

De base à 1 699 euros, le PC portable Lenovo Legion Slim 5i voit son prix baisser de 23 % et s’affiche maintenant à 1 299 euros sur le site du constructeur.

Un laptop puissant avec un bel écran

Le Lenovo Legion Slim 5i est idéal pour les joueurs exigeants et ne déçoit pas de ce côté grâce à ce qu’il embarque sous son châssis : on a un processeur i7 de 13ᵉ génération (i7-13700H) ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents en 1080p ou en 1440p, dans de bonnes conditions. La surchauffe est aussi limitée grâce à un système de refroidissement efficace.

Pour le reste des composants, on retrouve 16 Go de RAM en DDR5 et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. Le constructeur prend soin aussi de proposer un écran de qualité. On a ici droit à une grande dalle IPS de 16 pouces avec une définition WQXGA (2 560 x 1 600) et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. De quoi enchaîner les combos nerveux de manière fluide et bien réactive à tout moment.

Imposant, mais bien conçu

Les PC portables dédiés pour le jeu ne sont pas réputés pour leur légèreté, mais le Legion Slim 5i peut très bien être transporté dans un sac, malgré son poids de 2,3 Kg et sa diagonale de 16 pouces. Il possède un design assez épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et un clavier rétroéclairé.

Autre atout : il accueille une connectique plutôt fournie : quatre ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3,2 Gen 2 (dont un DisplayPort 1.4), un port Ethernet, un port HDMI 2.1 ainsi qu’un port casque/micro. En parlant du son, d’ailleurs, le Lenovo Legion Pro 5 est capable de diffuser un son 3D immersif signé SteelSeries. Pour finir sur l’autonomie, le laptop intègre une batterie de 80 Wh, qui devrait assurer une journée d’utilisation, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. La recharge rapide, quant à elle, peut grimper jusqu’à 140 W.

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2023.

