Cette batterie externe Samsung de 20 000 mAh tombe à son meilleur prix chez la Fnac

Les smartphones font preuve d'une autonomie toujours plus longues à mesure que les nouveaux modèles paraissent mais il peut toujours arriver que l'on tombe en rade de batterie au moment où on en a le plus besoin. Dans les moments pareils, une batterie externe peut sauver la mise à plus d'un titre et ce modèle de 20 000 mAh signé Samsung est actuellement en promotion à 19,99 euros au lieu de 69,99 euros chez la Fnac.

Lorsque l’on est souvent en déplacement, en voyage ou tout simplement à des endroits dépourvus de prise électrique, il est toujours utile d’avoir une batterie externe dans sa poche. Le marché compte aujourd’hui plusieurs types de modèles, avec une capacité plus ou moins grande et une puissance de recharge plus ou moins rapide. Si on peut être tenté par les batteries les plus performantes, ce ne sont pas forcément les plus pratiques à transporter, à contrario de ce modèle de Samsung moins cher de 50 euros chez la Fnac.

Quelques mots sur la batterie externe de Samsung

Une batterie compacte à emmener partout

Une capacité de 20 000 mAh

Une puissance de recharge de 25 W

Une connectique avec trois ports (deux USB-C et un USB-A)

Au lieu de 69,99 euros habituellement, la batterie externe 20 000 mAh de Samsung est maintenant disponible en promotion à 19,99 euros chez la Fnac, grâce à une réduction de 30 euros et à cette offre de remboursement de 20 euros.

Une batterie grande capacité et pratique au quotidien

L’un des critères à prendre en compte lorsqu’on choisit sa batterie externe, en plus de sa capacité et de sa puissance de recharge, ce sont ses dimensions. En effet, une batterie externe est avant tout faite pour être transportée partout avec soi, et plus elle rentre facilement dans une poche ou un sac à main, mieux c’est. Avec une épaisseur de 2,5 cm et un poids de 392 grammes, cette batterie externe Samsung ne se fait pas prier pour être emmenée lors de longues promenades ou en soirée.

La batterie externe de Samsung arbore un format compact mais elle a assez de place pour accueillir trois ports au niveau de sa connectique : deux ports USB-C et un port USB-A. Il est donc possible de recharger jusqu’à trois appareils en même temps, que ce soit un smartphone, une tablette, un ultrabook, des écouteurs sans fil ou une montre connectée. Une fonctionnalité pratique, certes, mais la puissance de recharge se retrouve divisée quand plusieurs appareils sont alimentés par la batterie externe.

Une recharge rapide idéale pour les derniers Samsung Galaxy

Cette batterie externe a une capacité de 20 000 mAh, elle est en théorie capable de recharger quatre fois un smartphone avec un accumulateur de 5 000 mAh, mais dans la pratique, cela dépend de plusieurs facteurs comme les habitudes d’utilisation. Un appareil allumé tire plus d’énergie qu’un appareil éteint avant d’être complètement rechargé. D’après le constructeur sud-coréen, cette batterie peut fournir 3,1 recharges complètes pour le Galaxy S20 Ultra et 1,6 recharge pour la Galaxy Tab S7+.

La puissance de recharge de cette batterie s’élève à 25 W, cela paraît peu quand on voit certains smartphones qui acceptent une recharge de 67 W ou de plus de 100 W, mais c’est assez pour certaines marques comme Samsung et Apple qui restent à la traîne dans ce domaine. La batterie elle-même accepte une puissance de recharge de 25 W, elle est également conforme avec plusieurs protocoles de charge tels que Samsung AFC, Quick Charge 2.0 et Power Delivery 3.0.

Afin de comparer la batterie externe 20 000 mAh de Samsung avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.