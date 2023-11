Amazon divise par 2 le prix de l’excellent SSD Samsung T7 Shield de 1 To

Pour libérer de l'espace sur votre PC ou votre console, le SSD externe Samsung T7 Shield de 1 To fera votre bonheur. De plus, il est en réduction sur Amazon : 84 euros au lieu de 169 euros.

Réputés pour ses smartphones et téléviseurs, Samsung est aussi un constructeur de disques SSD portables de premier choix. Le T7 Shield par exemple est une référence solide et performante, le tout avec une petite taille. Actuellement, il peut vous revenir à 84,99 euros au lieu de 169,99 euros sur Amazon, avec une capacité de stockage de 1 To.

Ce qu’on apprécie du SSD Samsung T7 Shield

Un SSD à la fois compact et robuste

Une capacité de stockage de 1 To

Compatible Android, Windows et macOS

Avec un prix barré à 169,99 euros, le SSD Samsung T7 Shield avec 1 To de stockage est actuellement à moins 50 % sur Amazon : 84,99 euros seulement.

Résistant, facile à transporter

Le Samsung T7 Shield est un SSD externe que vous n’aurez pas de mal à manipuler. Ce modèle dispose des dimensions de l’ordre de 59 × 88 × 13 mm pour un poids de 98 g. Il se glisse facilement dans une poche ou dans n’importe quel sac. Nous avons d’ailleurs constaté, durant notre test, qu’il est un poil plus grand qu’une carte bancaire sur un 1 cm d’épaisseur.

Côté design, on a droit à des courbures et un revêtement extérieur en gomme qui lui permet de se démarquer des autres appareils. On apprécie surtout sa résistance. Avec sa certification IP65, il est résistant à la poussière et à l’eau (mais évitez tout de même de le jeter dans l’eau volontairement). Mieux encore, Samsung assure que son SSD externe est capable de résister aux chutes jusqu’à trois mètres.

Un SSD très réactif et performant

Concernant ses performances, le T7 Shield est un SSD NVMe PCIe, utilisable avec son port USB-C, avec une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/S en écriture. Vous pourrez ainsi transférer vos fichiers rapidement, et ne plus souffrir de temps de chargements trop lents. La connexion se fait par ailleurs à l’aide de l’un des deux câbles fournis : soit le câble USB-C vers USB-C, soit le câble USB-C vers USB-A, mais attention il se détache facilement.

Enfin, avec ce SSD externe, vous pourrez avoir accès à une solution de chiffrement des données grâce à un système de double partition. Sur une très petite partition uniquement accessible en lecture, Samsung propose plusieurs fichiers d’installation du logiciel de chiffrement ou déchiffrement, ce qui pourra être pratique si vous souhaitez ouvrir votre stockage même sur d’autres PC. Notez que ce logiciel est compatible à partir de Windows 7, macOS 10.10 Yosemite et Android 5.1.

