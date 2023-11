Cet écran PC Samsung de 28 pouces en 4K est bradé à moins de 200 € chez Cdiscount

Samsung est une des références incontournables sur le marché des moniteurs gaming, mais le constructeur sud-coréen n'oublie pas pour autant l'essentiel avec les moniteurs bureautiques et, là non plus, il ne néglige pas la qualité de ses produits. Cet écran Samsung ViewFinity UR55 en est un bon exemple avec sa définition 4K et ses technologies pour être plus productif, d'autant plus qu'il s'affiche en ce moment à 199,99 euros chez Cdiscount.

Pour les personnes régulièrement en télétravail, il est important de se doter d’un matériel de qualité qui puisse au moins assurer un bon confort d’utilisation. Autrement dit, d’un écran avec une bonne qualité d’affichage, ce que propose ce Samsung ViewFinity UR55 de 28 pouces avec sa définition 4K et la prise en charge du HDR10. De plus, il est actuellement proposé à un prix bas grâce à une réduction de 150 euros sur son prix de base.

Le Samsung U28R550UQP en quelques mots

Un écran IPS-LCD de 28 pouces en définition 4K

Les technologies HDR10 et AMD FreeSync

Les fonctions PIP et PBP pour être plus productif

Au lieu de 349 euros au lancement, mais avec un prix barré de 299 euros sur les 30 derniers jours, l’écran PC Samsung U28R550UQP est maintenant disponible en promotion à seulement 199,99 euros chez Cdiscount.

Un écran 4K pour voir tous les détails

Le Samsung U28R550UQP est un moniteur qui se contente d’être simple, du moins en apparence. Nous avons là un écran à bords fins monté sur un pied qui le rend réglable seulement en inclinaison. Avec sa diagonale de 28 pouces (70,8 cm), il ne demande pas beaucoup de place et est relativement simple à installer. Du côté de la connectique, on retrouve le strict minimum, à savoir deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et un port jack nécessaire puisque cet écran est dépourvu de haut-parleurs. Pour un moniteur bureautique, il est plutôt dommage de ne pas y retrouver un ou deux ports USB.

Venons-en au plus intéressant sur ce moniteur et sûrement son plus grand atout, sa qualité d’affichage. Comme mentionné plus haut, le Samsung U28R550UQP est une dalle en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec une luminosité moyenne de 300 cd/m² et un rapport de contraste de 1 000:1. Sa technologie d’affichage IPS garantit des angles de vision ouverts tandis que le HDR10 permet d’obtenir une image plus détaillée et contrastée grâce à une augmentation de la plage dynamique.

Pour être productif, et non compétitif

Le Samsung U28R550UQP est un écran PC d’abord pensé pour les télétravailleurs et les créateurs graphiques, en plus de son ultra-haute définition, il embarque des fonctionnalités permettant de diviser l’écran en plusieurs cadres de travail et être ainsi plus productif. C’est à cela que servent les technologies PIP et PBP, afficher les images de deux sources différentes en même temps tandis que la fonction Easy Setting Box propose plusieurs schémas de division, et ainsi optimiser l’utilisation multitâche selon les besoins de chacun.

S’il permet d’être plus productif, cet écran PC ne permet pas d’être plus compétitif en gaming. Son taux de rafraîchissement ne s’élève qu’à 60 Hz et son temps de réponse est de 4 ms, il est toujours possible de lancer des jeux et profiter de sa définition 4K de cette manière, mais ce moniteur n’est pas le mieux adapté pour certains jeux comme les FPS, MOBA ou jeux de course. On retrouve toutefois AMD FreeSync qui synchronise l’affichage avec la carte graphique du PC afin de ne pas subir des flous, saccades et déchirure en pleine partie.

Afin de comparer le Samsung U28R550UQP avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC pour la bureautique du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.