Asus Zenfone 10 : le meilleur smartphone compact d’Android baisse enfin son prix

Le Zenfone 10 est un excellent smartphone compact, que ce soit au niveau de ses performances, son autonomie ou de son écran de bonne facture. Aujourd’hui, il passe de 849 euros à 749 euros dans sa version 256 Go.

Si Apple a mis un terme à la production de ses iPhone Mini, du côté d’Android, Asus renouvelle son smartphone au petit format avec son Zenfone 10. Son prédécesseur nous avait fait forte impression et celui-ci ne déçoit pas non plus. À la fois compact, très performant et autonome, le Zenfone 10 est un véritable plaisir à utiliser au quotidien. Aujourd’hui, sa version 256 Go devient plus intéressante en perdant 100 euros de son prix.

Ce qu’on apprécie de l’Asus Zenfone 10

Un design réussi et sa prise en main très agréable

Son puissant processeur : le Snapdragon 8 Gen 2

Son endurance : 2 jours d’autonomie

Disponible dans sa version 256 Go à 849 euros, l’Asus Zenfone 10 est aujourd’hui remisé à 749 euros sur le site Darty, mais aussi sur le site de la Fnac.

Un smartphone qui tient dans la poche

Comme ses prédécesseurs avant lui, le Zenfone 10 est un smartphone qui tient confortablement dans la main et sait se faire oublier dans la poche grâce à son format compact réussi. Beaucoup choisissent un dos en verre, ici Asus fait dans l’original et un dos en plastique granuleux qui a l’avantage d’éviter toute glissade. On notera la présence d’un port jack, qui est assez rare de nos jours.

Niveau photo, il se compose d’un double capteur à l’arrière bon, mais qui ne parvient toujours pas à concurrencer efficacement ses rivaux. Il manque de polyvalence, mais heureusement, le capteur principal offre une bonne prestation. Une fois allumée, on découvre un bel écran Amoled de 5,9 pouces. Celui-ci est capable d’afficher une définition en Full HD + et de monter jusqu’à 144 Hz en mode gaming. S’il est d’excellente facture, on aurait apprécié une luminosité maximale un peu meilleure.

Une puce Snapdragon qui fait des merveilles

Ce petit gabarit accueille un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, rien que ça. Avec la meilleure puce de 2023 dans ses entrailles, le Zenfone 10 d’Asus fait des merveilles aussi bien sur le multitâche que les jeux 3D. Côté logiciel, Asus ZenUI reste dans la sobriété et tourne très bien. Seul bémol : on a droit qu’à deux ans de mises à jour majeurs…

Dernier point fort et pas des moindres : une autonomie bluffante pour un smartphone aussi petit. Doté d’une batterie de 4 300 mAh, le téléphone de marque taïwanaise est capable de tenir deux jours sans broncher. Un téléphone endurant, qui est compatible avec la charge rapide à 30 W. Sans être exceptionnelle, elle permet de récupérer 100 % en une heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Asus Zenfone 10.

Pour comparer l’Asus Zenfone 10 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones compacts du moment.

