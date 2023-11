Ce récent TV 4K de LG avec un sublime écran QNED coûte déjà 40 % de moins

C'est à quelques jours du CES de 2021 que LG a dévoilé sa dernière technologie d'affichage : le QNED. Ce dernier est une sorte de QLED amélioré et qui se révèle être aussi intéressant que l'OLED qui est pourtant la spécialité du constructeur sud-coréen. Le LG 55QNED75 est l'un des TV profitant de cette récente technologie et ce modèle sorti il y a à peine deux mois profite déjà d'une grosse réduction faisant chuter son prix de 999,99 euros à 599,99 euros chez la Fnac et Darty.

LG est un constructeur sud-coréen se tenant au sommet du marché des TV aux côtés de Samsung, à la seule différence que LG s’est taillé un nom sur le segment de l’OLED. Sauf que récemment, LG est sorti de sa zone de confort en concevant une technologie proche du QLED puisqu’elle utilise aussi un filtre à points quantiques, il s’agit du QNED. Le LG 55QNED75 est un des TV dotés de cet affichage et il profite actuellement d’une réduction de 40 % chez plusieurs marchands.

Le LG 55QNED75 en quelques points

Un écran QNED de 55 pouces en définition 4K

Upscaling 4K et technologies HDR au programme

WebOS 23 pour la partie TV connecté

Au lieu de 999,99 euros habituellement, le LG 55QNED75 est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez la Fnac et Darty.

L’alliance du QLED et de la technologie NanoCell

L’industrie des téléviseurs ne manque pas d’acronymes parfois pompeux avec lesquels il est difficile de s’y retrouver et LG n’a pas manqué d’en rajouter un nouveau il y a quelques années avec le QNED, ou Quantum Dot NanoCell. Cette technologie d’affichage combine le filtre à points quantiques du QLED avec la technologie NanoCell de LG qui utilise une dalle à nano-cristaux pour un meilleur contrôle de la luminosité et donner un meilleur rapport de contraste et des couleurs plus pures, sans lumières parasites.

À l’instar de tous les récents TV, le LG 55QNED75 est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et avec son processeur Alpha 5 Gen 6 AI 4K, il est capable d’upscaler tous les flux vidéo entrants vers cette ultra-haute définition. Il profite en plus des technologies HDR10 et HDR HLG qui donnent une image plus détaillée et contrastée grâce à un élargissement de la plage dynamique. Niveau audio, ce TV embarque deux haut-parleurs de 10 W RMS ainsi que AI Sound Pro, un format qui simule un son surround en lieu et place du Dolby Atmos.

Un TV connecté avec WebOS

Le LG 55QNED75 est doté du système d’exploitation maison du constructeur sud-coréen, WebOS 23. Ce côté Smart TV permet de profiter d’un accès direct à plusieurs plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ainsi qu’à certains services musicaux et de cloud gaming. La navigation a été simplifiée avec cette dernière version qui intègre les Quick Cards, un système de vignettes à organiser soi-même afin d’optimiser sa navigation.

Mais, si la navigation par télécommande est fastidieuse, il reste toujours la compatibilité avec les principaux assistants vocaux : Alexa, Siri, Google Assistant et ThinQ via la télécommande. Enfin, si la qualité d’image est top, on ne peut profiter de son jeu vidéo dans des conditions optimales à cause d’un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Aucun des quatre ports HDMI ne profite de la norme 2.1 et nous n’avons également aucune technologie de synchronisation VRR. Il vaut mieux se contenter d’un usage films et séries avec ce TV.

Afin de comparer le LG 55QNED75 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV LG du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.