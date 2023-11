On a trouvé moins cher que l’Air Fryer de Xiaomi avec cette offre sur Amazon

Un Air Fryer n'est pas une friteuse comme les autres puisqu'il ne sert pas à cuire uniquement des frites ou des aliments enrobés d'œuf et de chapelure dans un bain d'huile bouillante. Ces appareils cuisent les aliments sur le même principe mais avec beaucoup moins de matière grasse pour des repas plus sains. En ce moment, ce modèle en promotion chez Amazon affiche un rapport qualité-prix encore plus intéressant que celui de Xiaomi, puisque disponible à seulement 59,90 euros.

Cecotec est un constructeur espagnol qui propose un catalogue de produits dans divers branches tels que des robots-aspirateurs, des ventilateurs ou encore des robots de cuisine comme des machines à café et des friteuses à air chaud. Si la marque n’est pas connue en France, elle a le mérite de proposer des articles à un excellent rapport qualité-prix. Au cas où ce résumé peinerait à convaincre, il suffit de se fier aux avis Amazon de cet Air Fryer en promotion à 59,90 euros et qui profite du label « Choix d’Amazon ».

Le Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro en résumé

Une friteuse connectée avec 8 modes préréglés

Une capacité de 5,5 L et une puissance de 1 700 W

Silencieux et simple à installer et entretenir

Au lieu de 79,90 euros habituellement, le Cecotec Cecofry Full Inox 5500 Pro est maintenant disponible en promotion à 59,90 euros chez Amazon.

L’Air Fryer au meilleur rapport qualité-prix !

À la recherche d’un Air Fryer pour remplacer sa vieille friteuse ? Comme tout robot-cuiseur, ces appareils peuvent atteindre des prix élevés, mais certains constructeurs comme Xiaomi et Cecotec s’escriment à tirer les prix vers le bas. Ici, Cecotec propose un Air Fryer aux dimensions tout à fait modestes (26 cm x 31,6 cm x 30,5 cm) qui le rendent simple à installer, cet appareil peut même se loger dans les cuisines les plus modestes.

Contrairement à la friteuse à air chaud de Xiaomi, le modèle de Cecotec ne dispose d’aucune fonction connectée. Tout se passe sur l’écran tactile sur lequel s’affiche huit modes de cuisson préréglés. Il est également possible de choisir soi-même le temps de cuisson qui peut s’élever jusqu’à 60 minutes, ainsi que la température pouvant être réglée entre 80 °C et 200 °C. Le Cecotec Cecofry est donc moins multifonction que l’Air Fryer de Xiaomi mais elle est quand même polyvalente.

Maîtriser ses cuissons devient beaucoup plus simple

Comme pour tout Air Fryer, il suffit d’une cuillerée de matière grasse pour cuire parfaitement ses repas. Avec ses huit modes préréglés, cuire la viande, les poissons, les fruits de mer, les aliments surgelés et bien sûr les frites devient un jeu d’enfant. De plus, sa puissance de 1 600 W permet d’obtenir une cuisson rapide tout en ayant qualité impeccable, pour un Air Fryer à ce prix-là, il n’y a rien à dire. D’autant plus qu’il cuisine en silence, se faisant seulement remarquer lors de la fin de cuisson avec un bip sonore.

La cuve de ce modèle a une capacité de 5,5 L, ce qui permet de cuire de larges portions en une seule fois et est pratique pour les familles avec enfants ou lorsque l’on reçoit plusieurs invités. Cet Air Fryer propose toutefois une cuve unique, on ne peut donc préparer plusieurs aliments en même temps. Enfin, l’entretien est aussi très simple puisqu’il suffit de retirer la cuve et de la laver à la main ou dans le lave-vaisselle tandis que le reste de la machine a seulement besoin d’un coup de chiffon de temps en temps.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.