Ce vélo électrique signé Peugeot est 1 000 € moins cher grâce à cette offre en reconditionné

Tout le monde n'a pas le budget pour acquérir un vélo à assistance électrique (VAE). D'où l'intérêt de se tourner vers des modèles reconditionnés qui ont encore toutes leurs capacités, à l'image du Peugeot EC02, idéal en ville mais aussi à la campagne. Vous pourrez le trouver à 1 199 euros au lieu de 2 199 euros chez Upway.

Les VAE sont bien plus pratiques que des vélos classiques grâce à leur moteur qui nous permet de faire beaucoup moins d’efforts sur la route. Le hic, c’est qu’ils sont généralement (très) très chers, malgré les aides qui font heureusement baisser la facture. La solution idéale, et bien plus écologique, est donc de se tourner vers des modèles reconditionnés, qui n’ont pas perdu de leur intérêt malgré quelques petites rayures. Le Peugeot EC02, aussi bien fonctionnel en ville qu’à la campagne, est par exemple proposé en reconditionné moins cher de 1 000 euros, ce qui en fait une super affaire.

Les atouts de ce VAE Peugeot EC02

Une bonne puissance

Un cadre ouvert pratique et une fourche téléscopique

Une bonne autonomie

Initialement affiché en neuf à 2 199 euros, le Peugeot EC02 est désormais proposé à 1 199 euros en reconditionné chez Upway. Le VAE présente quelques rayures et impacts sur le cadre et les composants.

Un VAE rassurant et polyvalent

Le vélo électrique Peugeot EC02 est un vélo présenté comme polyvalent pour la simple et bonne raison qu’il est autant adapté à la ville qu’à la campagne. Sa carrure robuste qui respire la solidité est d’ailleurs plutôt rassurante si l’envie nous prend d’aller parcourir des chemins un peu plus irréguliers qu’en ville. Cette polyvalence se reflète d’ailleurs dans sa conception : le cadre ouvert, à enjambement bas, est une configuration parfaite pour enfourcher le vélo et en descendre avec facilité, ce qui est bien appréciable en ville où l’on fait généralement de courts trajets fractionnés ; notons aussi la présence d’une fourche télescopique, qui permet quant à elle d’amortir les pavés ou d’améliorer l’adhérence sur des terrains plus accidentés ou moins réguliers.

Autrement, sachez que ce VAE n’est pas vraiment un poids plume puisqu’il pèse tout de même 24 kg. Un facteur à prendre en compte avant de passer à l’achat. Les pneus sont tout aussi imposants avec leur taille de 28 pouces, un diamètre qui permet en même temps de rouler vite et longtemps sans avoir à relancer trop souvent. Avec de tels grands pneus, il vous faudra un bon coup de pédale au démarrage, mais le moteur électrique se chargera ensuite d’aider grandement le pédalage.

Puissant et endurant

S’agissant de sa puissance, le Peugeot EC02 s’appuie sur un couple de 50 Nm avec un moteur signé Shimano d’une puissance maximale de 250 watts, soit l’assurance d’une conduite dynamique et naturelle, sans effort et sans gêne. Les 25 km/h seront atteints sans difficulté. On a aussi droit à une transmission par chaîne Nexus, avec laquelle il est d’ailleurs recommandé de s’arrêter de pédaler brièvement pour passer l’une des sept vitesses disponibles. Concernant le freinage, on peut compter sur des freins à patins, qui serrent donc directement la jante sur les deux côtés. S’ils ont l’avantage d’être moins exigeants en entretien, ils peuvent tout de même user progressivement la bande de freinage de la jante, jusqu’à la fragiliser. À surveiller, donc.

Enfin, concernant son autonomie, le Peugeot EC02 embarque une batterie de 418 Wh, qui devrait assurer environ 80 km d’autonomie en utilisation en ville, et environ 50 km sur des terrains vallonnés. Des distances à affiner selon le poids de l’utilisateur, les pentes ou encore la météo, bien sûr.

Si vous souhaitez découvrir d'autres modèles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

