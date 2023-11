Amazon baisse de 30 % le prix de ce chargeur compact 65 W avec 3 ports (dont 2 USB-C)

Si vous cherchez un chargeur compact capable d'alimenter rapidement plusieurs appareils simultanément, vous pourrez par exemple vous tourner vers le chargeur Ugreen Nexode 65 W. Doté de deux ports USB-C et d'un port USB-A, il ne coûte que 34,99 euros au lieu de 49,99 euros sur Amazon.

Devoir acheter un nouveau chargeur pour accompagner son nouveau smartphone n’est pas rare, les marques ayant décidé de ne plus inclure de bloc dans la boîte pour des raisons environnementales (et officieusement financières). Si l’on doit combler cette absence, autant acquérir un chargeur offrant une bonne puissance de charge, mais si celui-ci est en plus doté de plusieurs ports, c’est encore plus pratique. Le chargeur Ugreen Nexode de 65 W propose justement tout cela, avec ses trois ports et sa puissance élevée, et la bonne nouvelle, c’est qu’il coûte moins de 35 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le chargeur Ugreen Nexode

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Compatible avec de nombreux appareils

D’abord affiché à 49,99 euros, le chargeur Ugreen Nexode 65 W est désormais disponible à 34,99 euros sur Amazon grâce au coupon de 30 % à cocher avant de mettre le produit dans le panier.

Un petit chargeur qui ne manque pas de puissance

Le chargeur Ugreen Nexode marque tout d’abord des points grâce à son format. Très compact, il peut s’emporter partout très facilement, ce qui est bien rassurant quand on transporte des appareils qui se déchargent rapidement. Si vous pensiez que cette petite taille était synonyme de manque de puissance, détrompez-vous : la puissance de charge s’élève ici à 65 W.

Et si ce chargeur est capable de renfermer une telle puissance dans un si petit corps, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. Il est donc possible d’installer bien plus de composants côte à côte et les inclure dans un espace plus restreint. Résultat : une puissance accrue, et une taille réduite. Un bloc de 65 W peut ainsi avoir la même taille d’un bloc non GaN de 25 W, par exemple.

Recharger trois appareils facilement

Ce chargeur Ugreen Nexode embarque par ailleurs deux ports USB-C et un port USB-A, ce qui permet de recharger plusieurs appareils en même temps. Naturellement, la puissance de charge sera divisée si plusieurs appareils sont branchés simultanément. Par exemple, si vous chargez trois appareils en même temps, le premier port USB-C fournira 45 W (en Power Delivery), le deuxième 8,5 W, et le port USB-A 8,5 W. Si les ports USB-C sont les seuls à être utilisés, la répartition se fera ainsi : 45 W pour l’un, 20 W pour l’autre. La seule manière de bénéficier des 65 W est donc de n’utiliser qu’un seul port USB-C à la fois.

Par ailleurs, sachez que ce chargeur supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 4+ / 3.0 et SCP, ce qui permet de recharger une grande variété d’appareils en un rien de temps. Au niveau des compatibilités, ce chargeur peut par exemple être utilisé avec les smartphones Apple à partir de l’iPhone 8, les MacBook Pro et Air M1 et M2, les tablettes Samsung Galaxy Tab S5e à S7+ ou encore les smartphones Samsung Galaxy Note 20 à S23+ et même le Steam Deck. Selon la marque, un MacBook Air M2 est capable de gagner 51 % de batterie en seulement 30 minutes avec ce chargeur.

