Seulement 50 € pour le Xiaomi Mi Smart Air Fryer grâce à cette offre du Single Day

Touche-à-tout dans l'univers de la high-tech, Xiaomi s'est évidemment lancé dans les robots de cuisine connectés avec cet Air Fryer capable de préparer des repas sains et quasiment sans matière grasse. Polyvalente et puissante, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer a surtout pour argument son rapport qualité-prix de haute volée avec cette promotion du Single Day qui le fait chuter de 129 euros à seulement 50 euros.

On a beau aimer passer du temps aux fourneaux, on peut justement en manquer, du temps, pour s’adonner à la préparation de nos petits plats préférés. Les robots de cuisine comme les Air Fryer peuvent permettre de gagner du temps, notamment ce modèle de Xiaomi capable de programmer des cuissons plusieurs heures à l’avance. De plus, tout est préparé sainement. Pendant le Single Day, l’Air Fryer de Xiaomi voit son prix chuter drastiquement avec une réduction de 61 %.

Le Xiaomi Mi Smart Air Fryer en quelques mots

Un Air Fryer de 3.5 L avec une puissance de 1 500 W

Un écran OLED pour programmer des repas jusqu’à 24 h à l’avance

Plus d’une centaine de recettes disponibles sur l’application

Au lieu de 129 euros habituellement, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer est maintenant disponible en promotion à 50,10 euros chez AliExpress grâce au code promo D11FR08.

Un appareil discret et intelligent

La friteuse à air chaud de Xiaomi ressemble à un robot de cuisson comme un autre qui reprend la patte esthétique des autres appareils connectés du constructeur chinois avec sa livrée blanche. Ses dimensions raisonnables (335 x 252 x 304 mm et 3,9 kg) permettent de le ranger quasiment n’importe où, même dans les cuisines de taille modeste. La face avant a pour unique élément un écran OLED pour configurer la température et le temps de cuisson et garder un œil sur la cuisson.

Étant connecté, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer peut s’appareil à un smartphone en se connectant au Bluetooth ou sur le même réseau Wi-Fi. L’application Xiaomi Mi Home donne accès à un catalogue de plus d’une centaine de recettes et configure automatiquement la température et le temps de cuisson de l’Air Fryer en fonction de la recette sélectionnée. Il est également possible de programmer ses préparations jusqu’à 24 heures à l’avance. Enfin, cet appareil est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Une friteuse qui sait tout faire, mais plus sainement

Contrairement à une friteuse traditionnelle, le Xiaomi Mi Smart Air Fryer ne sert pas à seulement préparer des frites mais également à décongeler les aliments, les cuir sur un gril, les sécher et même fermenter des légumes ou du lait pour en faire du yaourt. Cet appareil tient plus du robot de cuisine multifonction que de l’Air Fryer. De plus, sa capacité de 3.5 litres permet de préparer de grandes quantités en une seule fois, l’idéal pour les familles de quatre à cinq personnes.

Plusieurs modes de cuisson sont préréglés mais il est également possible de tout configurer manuellement, à savoir que la plage de cuisson s’étend de 40 °C à 200 °C et qu’il suffit d’une cuillerée d’huile pour cuire parfaitement les aliments. Cela a l’avantage de ne pas avoir un appareil qui empeste l’huile de cuisson, mais c’est surtout meilleur pour la santé. Enfin, l’entretien est facile, il suffit de retirer chaque élément pour les nettoyer à la main.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

