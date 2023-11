La meilleure offre Black Friday du jour : un énorme pack Xbox Series X

C'est la meilleure offre du jour, et certainement la meilleure offre du Black Friday pour dénicher une Xbox Series X.

Pourquoi choisir ce pack Xbox Series X

Une des consoles les plus puissantes du moment

100 % rétrocompatible avec les anciens jeux Xbox

Deux jeux inclus dans ce pack dont une édition premium

Le pack console Xbox Series X en noir, accompagné des jeux très populaires Diablo IV et Assassin’s Creed Mirage, est actuellement proposé à un tarif compétitif de 419,99 euros. C’est une très belle offre.

Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 100 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Microsoft Xbox Series X. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series X au meilleur prix ?

La console qui tourne en 4K 120 FPS dans un silence absolu

Grande rivale de la PS5, la Xbox Series X est l’une des consoles de salon les plus puissantes du moment, elle aussi est capable de faire tourner les jeux en 4K 120 FPS, et ce dans un silence absolu et sans excès de chaleur. Si la Xbox Series X est dotée d’un espace de stockage de 1 To et d’une puissance graphique supérieure à celle de la PS5, son SSD est moins rapide et il n’est pas possible d’en installer un deuxième dans la console. Des solutions de stockage externes existent mais elles sont très onéreuses.

En jeu, la Xbox Series X est capable d’utiliser le ray-tracing pour améliorer les effets de lumière et est compatible avec l’audio spatial Dolby Atmos pour renforcer l’immersion dans son contenu. Enfin, il est dit que la Xbox Series X est compatible avec la 8K en connectant la console avec un TV prenant en charge cette définition, mais pour l’heure, il n’existe aucun jeu en 8K native. Alors que la Xbox Series S fonctionne en tout-dématérialisé, la Xbox Series X embarque un lecteur disque qui peut faire office de lecteur Blu-ray pour visionner des films et séries en 4K UHD

L’écosystème Xbox toujours aussi intéressant

L’écosystème Xbox est la grande force de la console avec en son cœur le Xbox Game Pass, le service d’abonnement qui permet d’accéder à plusieurs avantages comme un catalogue de titres à télécharger gratuitement, même les plus récents, ou la possibilité de jouer en cloud gaming depuis une autre plateforme. Autrefois à 9,99 euros par mois, ce service a augmenté son tarif pour atteindre les 10,99 euros par mois. Il existe également une formule premium, le Xbox Game Pass Ultimate à 14,99 euros par mois.

Pour ce qui est des jeux, Microsoft a bien du mal à se démarquer avec ses exclusivités, le géant américain compte surtout sur les jeux développés par ses partenaires. Mais cela pourrait changer suite à la frénésie de rachats de studio qui a pris Microsoft avec l’acquisition de Bethesda, d’Activision Blizzard et d’une belle flopée de licences phares. De plus, la Xbox Series X peut compter sur une rétrocompatibilité parfaite lui permettant de lancer tous les titres des anciennes consoles Xbox.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xbox Series X.

Afin de comparer la Xbox Series X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeu vidéo du moment.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile Lebara

80 Go Appels illimités 80 Go en France 5 Go en Europe 9,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu'à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 1 destinations 20,99€ 34,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère Boursorama Banque Jusqu'à 150 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code PINKWE150 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 170 € offerts en utilisant le code FTN1123 Découvrir Toutes les banques en ligne

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.