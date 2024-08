Ce TV QLED de 55 pouces avec ports HDMI 2.1 n’est qu’ à 375 € grâce à cette offre

Le géant chinois Hisense s’est largement fait un nom côté TV avec de nombreuses références de qualité et à bas prix. On retrouve par exemple le modèle 55E78KQ, un TV QLED 4K UHD de 55 pouces, trouvable à seulement 375 euros au lieu de 549 euros.

Hisense fait partie des constructeurs de TV proposant un nombre significatif de modèles peu chers et pourtant largement fournis en technologies que l’on retrouve dans le moyen/ haut de gamme. C’est notamment le cas du modèle 55E78KQ lancée en 2022. En plus d’une dalle QLED de qualité, il propose des technos avancées comme le Dolby Vision et le support du HDMI 2.1.

Les points forts du TV Hisense 55E78KQ

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Trois ports HDMI 2.1

D’abord proposé à 549 euros, le TV QLED Hisense 55E78KQ est désormais affiché chez Auchan à seulement 375 euros.

Une dalle QLED de qualité en HDR et SDR

Hisense a encore une fois misé sur un design épuré et sobre pour ce modèle qui ressemble quasi traits pour traits à ses séries plus évoluées. L’écran propose des bordures quasi invisibles et est soutenu par un pied en métal solide et plutôt imposant qui surélève l’écran de 6 cm au-dessus du meuble sur lequel il est posé.

La dalle QLED de 55 pouces en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), propose une bonne qualité d’image, avec des couleurs vives avec un taux de contraste moyen : 3 800 : 1. Côté HDR, la dalle supporte les formats HLG, HDR10, HDR10+, mais également le Dolby Vision, ce qui aura un impact certain sur les formats vidéo compatibles. En revanche, pas d’antireflet, il faudra donc faire en sorte de laisser le TV dans un environnement peu lumineux.

Un modèle taillé pour tous les contenus sans en faire des tonnes

De manière générale, le 55E78KQ est assez polyvalent. Il contentera les amateurs de films autant que les joueurs, même s’il ne faut pas être très exigeants. Pour le gaming, on a le droit à 3 ports HDMI 2.1 et de ce fait la compatibilité avec les modes ALLM et VRR, le tout avec un retard à l’affichage de 14,2 ms, ce qui est plutôt correct. En revanche, la dalle est limitée à 60 Hz, exit donc le framerate très élevé dans les jeux compatibles.

Côté système d’exploitation, le TV tourne sous Vidaa U, l’interface maison d’Hisense. Ce dernier se rapproche de ce que l’on peut trouver sur Android TV même si la navigation peut s’avérer parfois bancales sur les contenus vidéos et applications. En revanche, les assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant sont bien présents. Vous aurez besoin d’une enceinte connectée à côté, la télécommande étant dépourvue de microphone.

Afin de comparer ce Hisense 55E78KQ avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 55 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.