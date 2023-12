Tado° V3+ : ce kit de démarrage complet avec thermostat connecté est bradé à -52 %

Si vous souhaitez réduire intelligemment votre consommation d'énergie et surtout faire de précieuses économies, la bonne solution est d'opter pour un thermostat connecté comme le Tado° V3+. Actuellement, ce dernier est inclus dans un pack complet à 149,99 euros au lieu de 309,99 euros chez Rue du commerce.

Avec des prix de l’énergie au plus haut, il est devenu urgent de garder un œil sur sa consommation et de chercher des astuces pour réduire le montant parfois faramineux de ses factures. D’où l’intérêt d’opter pour un thermostat connecté comme le Tado° V3+. Cette solution efficace permet non seulement de contrôler la température de notre intérieur pour ne pas chauffer inutilement certaines pièces, mais aussi d’agir pour la planète en consommant moins, mais plus intelligemment. Si cette option vous intéresse, sachez que le thermostat connecté est inclus dans un kit de démarrage bien pratique et complet à moitié prix.

Les points essentiels du kit de démarrage Tado° V3+

Des programmations intelligentes pour maintenir une bonne température

Un thermostat compatible avec la majorité des systèmes de chauffage

Une tête thermostatique pour mieux contrôler ces systèmes de chauffage

Initialement affiché à 309,99 euros, le kit de démarrage Tado° V3+, avec un thermostat connecté, une tête thermostatique intelligente et un bridge Internet, est désormais proposé à 149,99 euros chez Rue du commerce.

Une installation simple comme bonjour

Dans ce kit de démarrage Tado° V3+, on retrouve tout d’abord un thermostat connecté très facile à installer. Pour qu’il puisse démarrer sa mission, il suffit de connecter le bridge Internet fourni dans le kit à un réseau Wi-Fi pour qu’il puisse communiquer avec le thermostat. L’application de la marque guide ensuite l’utilisation pas à pas pour finir l’installation. Notez bien que le Tado° V3+ est compatible avec la majorité des systèmes de chauffage (chaudière, gaz, chauffage au fioul…) qui existent.

Pour ce qui est de la tête thermostatique intelligente également présente dans ce pack, cet appareil peut se fixer directement sur un radiateur pour que le chauffage puisse être contrôlé directement depuis l’application Tado°. Il prendra ainsi la place des thermostats de radiateurs conventionnels.

Un contrôle de la température tout aussi efficace

Pièce maîtresse de ce pack, le thermostat connecté Tado° V3+ permet de contrôler sa consommation et de moduler la température de nos pièces depuis l’application de la marque. Cet appareil peut même faire en sorte de diminuer la température de votre domicile lorsqu’il n’y a plus personne chez vous, et de l’augmenter si une personne de votre foyer est de retour, et ce afin de ne pas chauffer inutilement. De même, l’application vous prévient quand une fenêtre ouverte est détectée pour que le chauffage puisse s’éteindre automatiquement, afin d’éviter toute consommation d’énergie inutile (au risque de jeter l’argent par les fenêtres, accessoirement).

Des programmations intelligentes peuvent aussi être effectuées, par exemple rallumer automatiquement le chauffage avant votre retour à la maison. Le thermostat est par ailleurs capable de mesurer la température et l’humidité dans la pièce afin de s’assurer que la qualité de l’air est bonne. Enfin, on peut aussi compter sur des compatibilités avec les principaux assistants vocaux, comme Google Assistant, Alexa, mais aussi Siri, pour toutes les requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références qui permettent elles aussi de contrôler la température de votre domicile, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs thermostats connectés en 2023.

