Un Noël en streaming : Bouygues offre 2 mois et ajoute Amazon Prime et Disney+ sur sa meilleure box Fibre

Envie de passer à la vitesse supérieure pour votre internet à domicile ? L'offre du moment chez Bouygues Télécom pourrait vous intéresser. L'abonnement à Bbox Ultym est offert pendant 2 mois avec l'apport de 6 mois à Amazon Prime, Universal+ et DIsney+.

Vous avez besoin d’une offre box fibre avec une grosse bande passante, mais aussi d’un accès Ă un maximum de plateformes de VOD ? C’est certainement chez Bouygues que vous trouverez de quoi faire. Pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, l’opĂ©rateur met en avant la nouvelle formule de son offre Ultym avec l’apport d’Amazon Prime, Universal+ et mĂŞme Disney+ offerts pendant 6 mois. Tout cela pour 32,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois. Les deux premiers mois sont aussi offerts.

De quoi ai-je droit avec l’offre Bbox Ultym ?

Une ligne fibre allant Jusqu’à 2 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement (8 Gb/s avec l’option « dĂ©bit+ »)

180 chaines TV avec le décodeur 4K HDR

Amazon Prime, Universal+ et Disney+ offerts pendant 6 mois

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France et en Europe

Durant la pĂ©riode des fĂŞtes, l’abonnement Ă la Bbox Ultym est Ă 32,99 euros par mois pendant 6 mois avec un engagement d’un an. L’offre passe ensuite Ă 52,99 euros mensuels au bout de 6 mois. Les abonnements de 6 mois Ă Prime, Universal+ et Disney+ deviennent aussi payants Ă la fin de la pĂ©riode promotionnelle, mais aucun engagement n’est requis. Les deux premiers mois de l’abonnement sont offerts.

Notez que Bouygues Telecom applique des frais de mise en service de 29 euros, quelle que soit l’offre choisie.

Une offre taillée pour les amateurs de performance

L’offre Bbox Ultym est l’abonnement fibre le plus Ă©voluĂ© de la gamme et destinĂ© aux power-user. C’est le seul qui puisse vous permettre d’obtenir une ligne pouvant aller jusqu’Ă 2 Gb/s en dĂ©bits descendants thĂ©oriques (tĂ©lĂ©chargement) et jusqu’Ă 700 Mb/s en envoi. C’est encore mieux avec l’option « dĂ©bit+ » qui permet de grimper jusqu’Ă 8 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement via la compatibilitĂ© XGS-PON.

Autant dire qu’avec de telles vitesses, vous pourrez profiter d’un internet domestique de qualitĂ© permettant entre autres de regarder ses sĂ©ries ou ses films sur les plateformes de VOD dans la meilleure qualitĂ© possible, mais surtout d’obtenir des tĂ©lĂ©chargements ultra-rapides pour le moindre contenu. Le routeur de nouvelle gĂ©nĂ©ration est d’ailleurs compatible Wi-Fi 6E pour un gain non nĂ©gligeable de qualitĂ© et de fiabilitĂ© de rĂ©seau sans-fil avec vos appareils compatibles.

En plus d’Internet, l’offre Bbox Ultym propose une ligne tĂ©lĂ©phone fixe avec les appels en illimitĂ© vers les fixes et les mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. La limite est fixĂ©e Ă 199 correspondants diffĂ©rents, avec du hors forfait si vous allez au-delĂ .

La TV et les contenus en streaming en (gros) bonus

Le gros point fort de cette offre est de vous faire profiter d’abord de la TV avec plus de 180 chaĂ®nes dont une majoritĂ© en HD. Le dĂ©codeur TV fournis permet d’y avoir accès depuis sa TV, il est d’ailleurs compatible 4K, HDR et mĂŞme Dolby Audio via son port HDMI 2.0. Il tourne d’ailleurs sous Google TV et cela fait partie de son second gros avantage : la disponibilitĂ© de toutes les plateformes VOD du marchĂ©.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous recommandons de jeter un œil à notre avis complet sur les offres de Bouygues Télécom.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 26,99€ 42,99€ 2 mois offerts Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

