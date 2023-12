L’excellent TV 4K Samsung The Frame 55 pouces de l’année 2023 est à -40 %

Avec ses allures de tableau, le Samsung The Frame version 2023 fait réellement partie des TV les plus originaux du marché. Aujourd'hui, c'est sa version de 55 pouces qui nous intéresse particulièrement, puisque grâce à une promotion, on peut le trouver à 899 euros au lieu de 1 499 euros chez materiel.net.

Depuis plusieurs années, l’apparence atypique des téléviseurs The Frame de Samsung, qui ressemblent à de véritables tableaux, attire les foules en quête d’un modèle original et très design pour leur salon. Face à ce succès, la marque sud-coréenne met chaque année à jour son modèle phare. Les TV de la série 2023 sont donc les plus complets aujourd’hui. Et c’est la version 55 pouces qui nous intéresse particulièrement en ce moment, puisque son prix dégringole : on peut en effet la trouver avec 600 euros de réduction, soit 40 % de remise immédiate.

Les points forts du Samsung The Frame 2023

Un téléviseur aux allures de tableau

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Lancé à 1 499 euros cette année, le TV Samsung The Frame TQ55LS03B (2023) peut désormais vous revenir à 899 euros chez Rue du Commerce.

Un TV ou une œuvre d’art ? Pourquoi choisir ?

Le Samsung The Frame TQ55LS03B n’est clairement pas un téléviseur banal. Comme ses versions antérieures, ce modèle a été pensé pour les amateurs d’art, de déco et surtout de design atypique avec son écran encadré comme un tableau. Pour encore plus de réalisme, Samsung a même opté pour un revêtement mat anti-reflets pour son écran qui donne l’impression de faire face à une vraie toile. Le boîtier One Connect, qui permet de déporter la connectique du téléviseur, permet aussi de rendre l’illusion parfaite et d’éviter un amas disgracieux de fils emmêlés au sol. Et sur l’Art Store, vous trouverez pas moins de 2 100 œuvres d’art pour en afficher dès que l’écran se met en veille.

Pour en dire davantage sur l’écran du The Frame, on a ici droit à une dalle QLED 4K de 55 pouces rafraîchie à 100 Hz, soit l’assurance de beaux contrastes et d’une excellente fluidité. L’écran est aussi compatible avec plusieurs traitements d’image comme le HDR10, le HDR10+ et le HLG (mais pas de Dolby Vision ici) ; de quoi profiter d’images lumineuses et bien détaillées. Pour la partie audio, le Dolby Atmos offre un son vaste très immersif. D’autres fonctionnalités liées au son sont aussi de la partie, comme le Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux d’un TV QLED, ou encore l’Object Tracking Sound, grâce à laquelle le son suit fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran.

Le gaming sur un tableau

Samsung a aussi pensé aux joueuses et aux joueurs en dotant son The Frame d’une connectique HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K@120fps. Une configuration idéale pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions, donc. L’AMD FreeSync Premium Pro, qui se charge de lutter contre les déchirures d’écran et les saccades, est aussi de la partie, de même que l’Auto Low Latency Mode (ALLM), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet.

Enfin, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation TizenOS, avec son lot d’applications incontournables comme les plateformes de streaming. Il est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby pour vos requêtes vocales, ainsi qu’avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles afin de les comparer le Samsung The Frame TQ55LS03B, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 55 pouces (en OLED, QLED ou LCD) du moment.

