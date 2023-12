Ce laptop surpuissant avec RTX 4080 + Ryzen 9 est le bon deal des gamers exigeants

Avec Asus et sa gamme ROG, Lenovo est un des grands acteurs du marché des laptops gaming, particulièrement dans le segment du haut de gamme. Le constructeur chinois propose autant des configurations à un bon rapport qualité-prix que des assemblages aussi puissants qu'onéreux, comme ce Lenovo Legion Pro 7 avec une RTX 4080. En ce moment, ce PC portable gamer est proposé à 2 399 euros au lieu de 3 059 euros en boutique officielle.

Dans le gaming, la carte graphique est un élément crucial et les RTX 4000 de Nvidia sont à l’heure actuelle les modèles les plus puissants du marché, particulièrement les RTX 4080 et RTX 4090. Cependant, atteindre le sommet se paie au prix fort, la plupart des laptops dotés de ces GPU se négocient à plus de 3 000 euros. C’est notamment le cas de ce Lenovo Legion Pro 7 avec une RTX 4080, sauf en ce moment puisqu’il profite d’une réduction de 660 euros en boutique officielle à l’approche de Noël.

Le Lenovo Legion Pro 7 en quelques mots

Une RTX 4080 avec un Ryzen 9 7945HX

Une dalle en WQXGA rafraîchie à 240 Hz

Un SSD de 1 To et 32 Go de RAM DDR5

Au lieu d’un prix barré de 3 059 euros, le Lenovo Legion Pro 7 est maintenant disponible en promotion à 2 399 euros en boutique officielle grâce au code promo DECEMBRE3. De plus, 3 mois de Xbox Game Pass sont offerts à l’achat.

Une configuration surpuissante pour les gamers

La RTX 4080 est la carte graphique destinée au grand public la plus puissante, pour ce qui est de la RTX 4090, elle est plus privilégiée pour le minage de bitcoin. Avec cette puissance dans le capot, ce Lenovo Legion Pro 7 n’a aucun mal à faire tourner les derniers jeux avec un niveau de graphismes élevé tout en profitant du ray-tracing et du DLSS 3. En théorie, rien ne devrait l’arrêter, mais il faut retenir que le TDP de la RTX 4080 est limité à 175 W dans cette configuration, alors qu’il est en temps normal de 320 W.

Pour accompagner la RTX 4080, le constructeur chinois a opté pour un Ryzen 9 7945HX, un processeur haut de gamme doté de 16 cœurs (et de 32 threads) avec une fréquence d’horloge par défaut de 2,5 GHz et pouvant atteindre 5,4 GHz en mode turbo boost. Il est associé à 32 Go de RAM DDR5 pour gérer au mieux le multitâche et un SSD de 1 To s’occupe de stocker les jeux. Pour pouvoir utiliser pleinement ce laptop dès son acquisition, Windows 11 est déjà de la partie.

Un affichage haute définition et ultra-fluide

Alors que la plupart des laptops de cette taille se contentent d’un affichage en Full HD, le Lenovo Legion Pro 7 qui se doit d’être à la hauteur de son prix opte pour une définition WQXGA (2 560 x 1 600 pixels) sur cette dalle IPS-LCD de 16 pouces. Afin de profiter de ses jeux préférés dans des conditions optimales, le taux de rafraîchissement s’élève à 240 Hz pour une fluidité maximale. De plus, la dalle IPS-LCD permet d’avoir des angles de vision ouverts et une bonne colorimétrie avec une couverture totale du spectre sRGB.

Enfin, le Lenovo Legion Pro 7 dispose d’une connectique complète pour en avoir un usage polyvalent, une grande partie étant située à l’arrière du châssis. On retrouve quatre ports USB-A, trois ports USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm. L’alimentation fait partie des entrées situées à l’arrière, ce qui n’est pas des plus pratiques. En parlant d’alimentation, ce Lenovo Legion Pro 7 repose sur une batterie à quatre cellules de 99,9 Wh, mais vu l’énergie demandé par cette configuration, son autonomie ne doit être que de quelques heures.

