iRobot Roomba Combo i8 : ce robot-aspirateur 2-en-1 efficace est à -42 % pour Noël

Les Roomba sont les robots-aspirateurs parmi les plus connus du marché, ils sont conçus par le constructeur américain iRobot spécialisé autant dans les robots domestiques que dans les robots utilisés à des fins militaires. La bonne affaire ci-dessous ne concerne aucun robot de déminage ou sous-marin téléguidé bien entendu, mais l'un des derniers robots-aspirateurs de la gamme Roomba. Le Roomba Combo i8 dont le prix passe de 599 euros à 349 euros chez Amazon.

Il peut être compliqué de se trouver un moment pour faire le ménage chez soi entre ses heures de travail et les week-ends que l’on préfère consacrer à des activités plus reposantes. Avec un robot-aspirateur à la maison, cela fait une corvée de moins à s’occuper puisque ces appareils sont capables de faire le ménage à notre place de manière autonome. Le iRobot Roomba Combo i8 fait partie des modèles les plus récents du marché et à l’approche de Noël, il profite déjà d’une promotion de 42 % sur Amazon.

Le iRobot Roomba Combo i8 en quelques points

Nettoyage 2-en-1 : aspiration et lavage des sols

Navigation intelligente grâce à la cartographie de l’environnement

Une autonomie de deux heures

Au lieu de 599 euros habituellement, le iRobot Roomba Combo i8 est maintenant disponible en promotion à 349 euros chez Amazon. Idem pour le iRobot Roomba Combo i8+ qui est disponible en promotion à 499 euros au lieu de 799 euros chez le même marchand.

Un robot-aspirateur intelligent avant tout

Le iRobot Roomba Combo i8 est le modèle d’entrée de gamme d’une des dernières séries de robots-aspirateurs 2-en-1 de iRobot. Alors que son grand-frère, le Combo i8+, est accompagné d’une station de vidange automatique, le Roomba Combo i8 est livré avec une simple station de recharge. Outre ce détail, les deux modèles sont identiques. Ce robot-aspirateur présente des finitions impeccables et sa hauteur de 9,3 cm lui permet de passer sous certains meubles. Grâce à ses brosses en caoutchouc, il est en mesure de s’attaquer à tous types de sol.

Mais avant de le lancer à l’assaut de la saleté, une configuration avec un premier tour des lieux s’impose. Après appareillage avec l’application iRobot Home sur un smartphone, le Roomba Combo i8 établit une cartographie de son environnement afin de repérer les obstacles tels que les meubles, les murs et les escaliers. Il est possible d’éditer la carte afin de lui interdire l’accès à certaines zones par exemple. Le nettoyage peut ensuite être lancé à distance et son avancement visualisé sur l’application.

Un détecteur de saletés pour plus d’efficacité

Le iRobot Roomba Combo i8 se montre efficace sur tous les types de sols grâce à ses brosses qui attrapent les saletés, même dans les coins, mais aussi son moteur qui fonctionne à 10 000 tours/minute. Le constructeur américain va même encore plus loin avec la technologie Dirt Detect, grâce à celle-ci, le Roomba Combo i8 parvient à déterminer quels sont les endroits les plus sales et de réagir en conséquence en nettoyant plus en profondeur.

Comme indiqué plus haut, ce robot-aspirateur se dote d’une fonction lavage afin de nettoyer plus efficacement certaines salissures et rafraîchir les parquets, carrelages, etc… L’aspiration et le lavage peuvent s’effectuer en même temps en changeant son bac et le rendre deux fois plus efficace. Enfin, le constructeur américain annonce une autonomie de 120 minutes, ce qui correspond au nettoyage d’une surface de 200 m². Lorsque l’autonomie est basse, le Roomba Combo i8 revient automatiquement à sa station de recharge et reprendra le nettoyage là où il s’était arrêté.

