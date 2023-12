La petite caméra d’intérieur de Google n’a jamais été aussi abordable que pour Noël

Si vous pensez à opter pour une solution connectée afin de surveiller votre domicile, sachez que la caméra de surveillance Google Nest Cam (filaire) se négocie à son prix le plus bas aujourd’hui : 59,99 euros, au lieu de 99,99 euros.

Avec la popularité de ses Pixel, Google est aussi connu pour ses très bons produits dans la domotique. La marque propose des caméras de surveillance, dont la Nest Cam Indoor, une petite caméra conçue pour l’intérieur. Avec son petit gabarit, elle suffit pour surveiller votre domicile et vous alerte en cas d’intrusion. Aujourd’hui, c’est le moment idéal de ce la procurer puisqu’elle coûte 40 euros de moins.

La Google Nest Cam Indoor, c’est quoi ?

Une petite caméra filaire discrète et simple à installer

Enregistre en temps réel en 1080p de jour comme de nuit

Alerte en cas de mouvement

Au lieu de 99,99 euros au départ, la caméra de surveillance Google Nest Cam Indoor (filaire) voit son prix chuter à 59,99 euros sur le site Boulanger.

Une caméra discrète

Pour une caméra intérieure, la Google Nest Cam Indoor (filaire) ne déroge pas à la règle et mise sur la discrétion. Avec son revêtement blanc, ses petites dimensions et sa forme arrondie, elle prend très peu de place, et se camoufle facilement dans votre intérieur. Vous pouvez la poser sur un meuble ou la fixer à un mur grâce à son pied modulaire qui va permettre d’orienter selon votre convenance l’objectif de la caméra.

Étant filaire, il suffit de la brancher à une prise secteur pour la faire fonctionner et d’installer l’application Google Home. Cette dernière va vous permettre d’avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, ou de pouvoir vous alerter en cas d’intrusion. Et si vous avez déjà un appareil de la marque, comme un Nest Hub, vous pourrez même afficher le retour vidéo, ou bien de faire appel à l’assistant vocal de Google pour vous montrer ce qui se passe chez vous.

Efficace pour surveiller votre intérieur

Cette caméra propose une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels. Il est vrai que d’autres références sur le marché sont capables d’enregistrer des vidéos en 2K, mais ici la qualité de l’image est des plus convenable. Avec un angle de vision de 135°, elle va permettre de surveiller une zone plus large. La vision est bonne de jour, elle l’est aussi de nuit puisqu’elle supporte également le HDR. Google propose même un zoom x6 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu.

La Nest Cam détecte les mouvements, et fait la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes dans l’application pour éviter les fausses alertes. Vous allez pouvoir consulter depuis votre smartphone un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, ou bien de consulter l’historique de vidéos (jusqu’à 10 jours). Des micros sont aussi de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, ainsi que des haut-parleurs pour parler à votre interlocuteur.

