Cette imprimante photo style Polaroid pour smartphone est à -23 % chez la Fnac

La photo physique est de plus en plus populaire auprès des jeunes générations, en plus du charme vintage de ce type de tirage, c'est beaucoup plus sympa de les accrocher à un mur ou de les encadrer que de les laisser en format numérique dans une galerie de centaines, voire de milliers de photos. Pour donner vie à ses prises de vue, la Fujifilm Instax Link Wide est en promotion chez la Fnac, à 109,99 euros au lieu de 141,99 euros.

La photo instantanée a fait son grand retour il y a quelques années avec notamment les appareils photo instantanés et les imprimantes photo qui pullulent sur les rayonnages des enseignes high-tech. Qu’elle soit passagère ou appelée à durer dans le temps, cette mode vintage trouve son public autant chez les jeunes générations que celles ayant grandi durant les années 70-80. Pour celles et ceux préférant de loin la photo physique, la Fujifilm Instax Link Wide profite d’une baisse de 23 % à l’approche de Noël.

La Fujifilm Instax Link Wide, qu’est-ce ?

Une imprimante photo légère et compacte à transporter avec soi

Une bonne qualité d’impression

Une autonomie de 100 impressions

Au lieu de 141,99 euros habituellement, la Fujifilm Instax Link Wide est maintenant disponible en promotion à 109,99 euros chez la Fnac.

Un accessoire élégant et compact

Elle a beau être une imprimante légère et compacte au premier coup d’œil, la Fujifilm Instax Link Wide est en réalité la plus grande imprimante photo portable du constructeur japonais. Avec ses bords arrondis, un revêtement du plus bel effet et des finitions de qualité, il s’agit là d’un bel objet facilement transportable dans un sac ou grâce à la dragonne fournie dans le package. En revanche, avec ses côtés de 13,9 cm sur 12,75 cm, il est plus compliqué de la ranger dans une poche contrairement aux imprimantes de la même gamme.

Afin d’utiliser la Fujifilm Instax Link Wide, il faut l’appareiller en Bluetooth à un smartphone doté de l’application Instax Link Wide, celle-ci est facile à utiliser. Depuis cette application, il est possible d’imprimer une ou plusieurs photos en format 3:2 choisies dans la galerie du smartphone, mais pas que… Elle met également à disposition plusieurs modes créatifs, comme la possibilité de rogner les prises de vue, d’utiliser un filtre vintage argentique ou d’ajouter des emojis et des cadres décoratifs et personnalisables. On peut également y ajouter du texte ou un QR code qui renvoie vers un site internet, des coordonnées GPS ou un message audio.

Ses meilleurs souvenirs sur des tirages de qualité

La Fujifilm Instax Link Wide est également une imprimante photo réactive et rapide. Entre le choix des clichés et l’impression, il faut compter quelques dizaines de secondes. Le développement peut prendre quant à lui quasiment cinq minutes, c’est beaucoup moins rapide qu’avec la technique de la sublimation thermique mais cette attente donne à ces tirages un charme vintage indéfinissable. Les photos sont de plus de haute qualité avec une meilleure précision des couleurs que la plupart des autres imprimantes photo portables.

Enfin, rappelons que cette imprimante portable fonctionne sur batterie et d’après le constructeur japonais, une charge complète permet d’obtenir une centaine d’impressions. En revanche, l’imprimante se recharge via un port… microUSB. Fujifilm n’était pas obligé d’appliquer l’effet vintage sur sa connectique à l’heure où l’USB-C domine. Enfin, le coût à la photo est légèrement plus élevé qu’ailleurs, il faut compter environ un euro pour chaque tirage au vu du prix des cartouches.

Afin de comparer la Fujifilm Instax Link Wide avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures imprimantes photo portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.