Voilà un excellent prix pour le Samsung Pad 15 W qui tombe à moins de 5 € grâce à cette offre

Envie d’un chargeur sans fil ? Samsung en propose beaucoup… et aujourd’hui celui qui nous intéresse est le chargeur sans fil Pad 15 W qui coûte à peine 5 euros grâce à cette offre.

Il existe de nombreux chargeurs et autres batteries externes sur le marché et les solutions proposées par Samsung valent généralement le détour. Le Samsung Pad 15 W fait par exemple partie des modèles que l’on recommande régulièrement, et en ce moment, ce dernier coûte 35 euros de moins grâce à cette offre.

Les avantages du Samsung Pad 15 W

Un chargeur sans fil compact et discret

La compatibilité avec tous les appareils Qi

Et capable de délivrer une puissance jusqu’à 15W

Au départ à 39,99 euros, puis remisé à 24,99 euros, la Samsung Pad 15 W revient aujourd’hui à seulement 4,99 euros sur le site de la Fnac, grâce à une ODR de 20 euros.

Pratique et optimisé pour les appareils Samsung

Le Samsung Pad 15 W est un chargeur sans fil certifié Qi qui va servir à recharger tous les appareils profitant de cette technologie. Sachez tout de même que seuls les produits conçus par Samsung peuvent profiter d’une puissance de 15 W. Il sera possible de l’utiliser avec vos appareils Apple compatibles avec la fonction de charge sans fil, mais avec charge rapide qui passe de 15 W à 7,5 W.

Autrement, le Samsung Pad embarque un système de refroidissement avec un ventilateur pour éviter la surchauffe des appareils. Pour qu’il soit utilisé dans les meilleures conditions, il vous faut un adaptateur secteur 25 W et un câble USB-C vers USB-C.

Un chargeur minimaliste et discret

Ce modèle n’est pas le plus puissant, et pourtant la marque a tenu à soigner le design de son socle. Le Samsung Pad 15 W opte pour de petites dimensions pour se fondre dans le décor. Il n’aura pas de mal à trouver sa place aussi bien dans votre bureau que sur une table de nuit. En plus, ses témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés la nuit, histoire de ne pas perturber le sommeil.

Sa surface plate lui permet avant tout d’accueillir plusieurs types d’appareils compatibles avec la charge sans fil, et ce, sans devoir ôter la coque ou l’étui de protection. Il faut veiller tout de même à ce qu’ils ne dépassent pas les 5 mm d’épaisseur.

Pour savoir quel chargeur sans fil correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs Qi sur Frandroid.

