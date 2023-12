À l’approche de Noël, les excellents Bose QC EarBuds II sont 80 € moins chers

Les écouteurs sans fil de chez Bose sont généralement réputés pour leur confort et leur excellente réduction de bruit active. Les QC EarBuds II remplissent bien ses fonctions, et se trouvent en ce moment en promotion à 219 euros au lieu de 299 euros à leur sortie. À l'approche de Noël, les excellents Bose QC EarBuds II sont à 219,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Bose nous a toujours habitués à des appareils de qualité, et les QuietComfort Earbuds II ne font pas exception. Ils offrent un bon rendu sonore, mais aussi une bonne autonomie et un bon confort. Notés 8/10 dans nos colonnes, ces très bons écouteurs voient leur prix baisse de près de 30 %.

Pourquoi choisir les Bose QuietComfort Earbuds II

Ce sont des écouteurs sans fil confortables

Avec une bonne qualité sonore et une excellente réduction de bruit active

Sans oublier une autonomie musclée

Au départ à 299,99 euros, les Bose QuietComfort Earbuds II (Eclipse) sont actuellement proposés à 219,99 euros sur le site Darty, mais aussi sur le site Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Bose QuietComfort Earbuds II. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Bose QuietComfort Earbuds II au meilleur prix ?

Des écouteurs endurants, plus confortables et plus compacts

Les Bose QuietComfort Earbuds II sont une copie améliorée de la première génération. Les écouteurs sont plus compacts (environ 33 %) mais aussi plus légers, en passant de 8,5 g par écouteur à 6,2 g. Le poids est également mieux réparti, du fait du rétrécissement de la tige extérieur. Avec leur format semi intra, les QC EarBuds II sont confortables et procurent peu gêne, même après de longues heures d’écoutes.

À ce propos, la firme américaine promet six heures d’écoute en continu, réduction de bruit active ou mode transparent activé ou non. Lors de notre test, ils ont pu tenir 6 h 51 minutes avec le volume à 70 % et avec la réduction de bruit poussée au maximum. Avec le boitier, l’autonomie monte jusqu’à 24 heures. Pour ce qui est de la recharge, cela se fait via un port USB-C. Il faudra deux heures de recharge pour le 0 à 100 %. Pour deux heures d’autonomie, ce sera 20 minutes de recharge.

Une réduction de bruit active d’excellente facture

Leur grande force, c’est bien la réduction de bruit active. La marque se vante même de proposer la meilleure qualité qu’il soit sur le marché. Pour cela, il y a deux microphones dédiés dans chaque écouteur, capables de réduire de 40 dB les sons graves, contre 27 dB les sons médiums. C’est effectivement bluffant. La réduction de bruit active s’étale sur 11 niveaux. Il y a aussi le mode Attentif qui permet d’entendre les bruits ambiants.

Enfin, sur la partie audio, les EarBuds II gérent les codecs audio Bluetooth les plus communs du marché, à savoir l’AAC et le SBC, mais pas l’aptX, l’aptX HD. La signature sonore se traduit par des basses très profondes avec une belle emphase sur les percussions et la rondeur.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test sur les Bose QuietComfort Earbuds II.

Pour trouver les écouteurs sans fils qui vous conviennent le mieux, et de comparer les Bose QuietComfort Earbuds II avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth (sans fil) en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.