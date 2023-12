Amazon brade le Samsung Galaxy Z Flip 3 à moins de 500 € en reconditionné

Même plus de deux ans après sa sortie et les avancées proposées par le Galaxy Z Flip 5, le Samsung Galaxy Z Flip 3 reste un smartphone recommandable aujourd'hui, d'autant plus avec cette offre en reconditionné. Alors qu'il fut vendu à 1 059 euros au moment de sa sortie, en 2021, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est en ce moment disponible à 499 euros en reconditionné grâce à cette offre sur Amazon.

Même après le Galaxy Z Flip 5 qui représente le summum du savoir-faire de Samsung en matière de smartphones pliables, le Galaxy Z Flip 3 a encore de beaux restes et vaut toujours le coup aujourd’hui. Bien sûr, il ne profite pas des dernières avancées sur le marché comme la charnière en goutte d’eau mais avec ses performances et surtout son excellent rapport qualité-prix, il a de sacrés arguments pour finir sous le sapin. Chez Amazon, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est disponible en reconditionné et en excellent état pour deux fois moins cher qu’à sa sortie.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 en quelques mots

Un smartphone pliant petit et mignon

Un excellent rapport qualité-prix pour un smartphone pliant

Les écrans intérieur et extérieur de bonne facture

Les performances du Qualcomm Snapdragon 888

Lancé à 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 (128 Go) est maintenant disponible en reconditionné en excellent état à 499 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy Z Flip 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy Z Flip 3 au meilleur prix ?

Un smartphone pliable toujours recommandable

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 a su relancer la mode du pliant, d’une part grâce à son prix de lancement revu à la baisse par rapport aux précédents modèles et surtout grâce son design qui fait son petit effet d’autre part. Le clapet continue de faire vibrer la corde de la nostalgie et pour mieux en profiter, le constructeur sud-coréen en mis l’accent sur la robustesse du châssis, de la charnière et de l’écran afin de repousser au plus loin l’apparition des premières traces d’usure.

Lorsqu’il est ouvert, nous avons sous les yeux un écran de 6,7 pouces, une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran est équilibré et lumineux et propose un rendu très correct pour son prix. Quant à l’écran extérieur de 1,9 pouce, il profite d’une résolution un peu plus faible mais du même taux de rafraîchissement, il ne sert de toute manière qu’à consulter ses notifications, la météo ou l’heure sans avoir à déverrouiller son smartphone.

Des performances qui tiennent encore la route

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 embarque ce qui se faisait de mieux comme processeur en 2021, un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Ainsi doté, ce smartphone pliant est capable d’accomplir tout ce qu’on lui demande, de la navigation au multitâche en passant par les jeux gourmands du Play Store. Pour donner un exemple, le Galaxy Z Flip 3 se portait comme un charme sur Fortnite en qualité Épique avec l’échelle 3D à 75 % durant notre test. C’est à 100 % que le Snapdragon 888 a commencé à montrer ses limites.

À l’instar des autres smartphones pliants, le Galaxy Z Flip 3 ne se démarque pas grâce à la qualité de ses photos. Il embarque uniquement un capteur grand-angle et un ultra grand-angle de chacun 12 Mpx au dos, pas de téléobjectif en vue. Enfin, sa batterie a une capacité de seulement 3 300 mAh qui, même en modérant son usage, ne tient pas une journée entière. Même la recharge dite rapide n’a rien d’attrayant, avec sa puissance de 15 W, elle permet au Galaxy Z Flip 3 d’être entièrement rechargé en 1h30.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Afin de comparer le Samsung Galaxy Z Flip 3 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.